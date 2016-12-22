Продажи «Балтики» выросли во втором квартале на 10% из-за ЧМ-2018

Продажи пивоваренной компании «Балтика» в натуральном выражении выросли во втором квартале текущего года на 10% благодаря проходившему в стране чемпионату мира по футболу, а также хорошей погоде, следует из отчетности датской Carlsberg Group, владельца «Балтики». В целом за первое полугодие рост к аналогичному периоду прошлого года составил только 1% в натуральном выражении из-за 11-процентного падения продаж в первом квартале.

Весь российский рынок пива за первые шесть месяцев вырос, по оценке Carlsberg Group, на 1–2%. «Балтика» увеличила свою рыночную долю во втором квартале до 31,4%, что соответствует уровню прошлого года.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Ранее сообщалось, что крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») также отметил его влияние на продажи: в июне из-за ЧМ-2018 группа зафиксировала рост продаж пива, прохладительных напитков и снеков на 15–20%, этот рост продолжился и в июле.