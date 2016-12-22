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Компания Худайнатова заявила о желании добывать уголь в Сибири
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Компания Худайнатова заявила о желании добывать уголь в Сибири
Бизнес, 10:42
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Компания Худайнатова заявила о желании добывать уголь в Сибири
Компания «Коулстар», основным акционером которой является глава ННК Эдуард Худайнатов, претендует на разработку Колыванского месторождения углей в Новосибирской области
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания «Коулстар» претендует на разработку нового месторождения угля в Новосибирской области. Об этом председатель совета директоров​ «Коулстара» Эдуард Худайнатов сообщил в письме министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Источник, близкий к компании, подтвердил РБК, что такое письмо было отправлено. Представитель Роснедр подтвердил РБК факт обращения.

В документе Худайнатов просит включить западную часть Колыванского месторождения углей, расположенного в Новосибирской области, в перечень объектов, подлежащих разработке.

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Бизнес

В письме на имя министра Худайнатов объясняет, что у «Коулстар» есть опыт «успешного старта новых проектов в угледобывающей отрасли», а также необходимая кадровая и техническая база «для быстрого ввода в эксплуатацию и разработки месторождений угля на территории Сибирского федерального округа».

Он также сообщает, что компания уже провела предварительную геолого-экономическую оценку участка и проработала технологические решения для того, чтобы освоить месторождение. По его словам, спрос на энергетический уголь в мире только растет, а основными регионами, формирующими дополнительный спрос, являются Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Источник «Ведомостей», близкий к «Коулстару», сообщил, что компания намерена выйти на рынок Новосибирской области и участвовать в конкурсах Роснедр.

Компания «Коулстар» была создана в октябре 2017 года. Эдуарду Худайнатову, который возглавляет Независимую нефтегазовую компанию (ННК), при создании компании принадлежало в ней 60%, оставшиеся 40% компании были поделены в равных долях между экс-главой Минприроды Хакасии Борисом Варшавском и бывшим владельцем «Руды Хакасии» Александром Бородаевым. К июню 2018 года распределение долей изменилось: доля Худайнатова выросла до 75,10%, Бородаеву и Варшавскому принадлежат по 12,45%, следует из базы данных СПАРК.

У компании сейчас в разработке единственный угольный актив, указывают «Ведомости», — разрез Майрыхский в Хакасии, с запасами около 220 млн т. В 2017 году на разрезе Майрыхский добыча составила 1,7 млн т угля. Проектная мощность разреза — 3 млн т в год, на нее компания планирует выйти к 2019 году.

Авторы: Алина Фадеева, Наталья Демченко.
Теги: Эдуард Худайнатов , Уголь , Новосибирская область
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