Суд арестовал долю 50% в «Рижском хлебе»

Суд наложил арест в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры. Ведомство полагает, что объединение, куда входят «Рижский хлеб», а также гражданка Украины, служит источником финансирования экстремистской деятельности

Фото: rigahleb / VK

Родниковский районный суд Ивановской области наложил арест на долю в 50% в ООО «Рижский хлеб», принадлежащую гражданину Латвии, сообщила пресс-служба Ивановского областного суда.

Арест наложен в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры «о признании экстремистским объединением зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев». Решение было принято 16 июля.

Генпрокуратура направила в суд административный иск 15 июля. Он подан в интересах России, а также в защиту прав «неопределенного круга лиц», уточнили в пресс-службе.

Ведомство просит запретить на территории России объединение, в которое входят зарегистрированные на Украине ООО «Рижский хлеб» и ООО «Хлебный гурман», зарегистрированные в Латвии ООО «Lielezers» и Фонд «Ziedot.lv», а также их владельцы — гражданин Латвии и гражданка Украины. В иске прокуратура указывает, что это объединение осуществляет экстремистскую деятельность.

Ведомство потребовало обратить в доход государства 50% долей в уставном капитале ООО «Рижский хлеб», «за счет которого формируется финансовая база объединения», и признать информацию в интернете (какую именно, пресс-служба суда не уточняет) запрещенной к распространению в России. Генпрокуратура настаивает, что предприятие служит источником финансирования экстремистской деятельности.



Первое судебное заседание в рамках этого разбирательства уже назначено.

Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), у ООО «Рижский Хлеб», зарегистрированного в Ивановской области, два учредителя. Это гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданин России Сергейс Сиренко. Они владеют равными по стоимости долями — в ЕГРЮЛ они оценены чуть более чем в 10 млн руб. каждая.

Хлебозавод «Рижский хлеб» был основан в 2006 году. В России у компании два производства: одно — в городе Родники Ивановской области, второе — в Санкт-Петербурге. Среди партнеров на сайте компании указаны в том числе торговые сети «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», SPAR, «Магнит», «Ашан», METRO, Globus и другие.

«Рижский хлеб» выпускает хлеб, лаваш, кексы, сухарики, чипсы и другую продукцию под собственным одноименным брендом.