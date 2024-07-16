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Эксклюзив

Росавтодор ответил на критику Счетной палаты из-за замороженных проектов

Росавтодор объяснил недостаточные темпы списания затрат на замороженные проекты строительства автодорог в том числе «административными барьерами». Агентство намерено вынести этот вопрос на штаб правительственной комиссии
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Федеральное агентство транспорта (Росавтодор) объяснило недостаточное списание затрат по объектам незавершенного строительства автодорожной инфраструктуры в том числе «административными барьерами». Об этом РБК сообщили в пресс-службе агентства.

Ранее Счетная палата указала на проблемы в работе Росавтодора по сокращению незавершенного строительства и произведенных затрат в 2023 году. Аудиторы посчитали эффективность мер, направленных на снижение количества и объема замороженных проектов, недостаточной и отметили, что неосуществление в дальнейшем строительства по разработанной проектно-сметной документации и приостановка строительства приводят к снижению эффективности расходов федерального бюджета.

Что такое Росавтодор

Федеральное дорожное агентство управляет госимуществом в сфере автотранспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автодорог, и обеспечивает транспортную безопасность. Управление сетью федеральных автодорог осуществляется агентством напрямую и через систему учреждений, которые осуществляют функции оперативного управления автодорогами федерального значения и искусственными сооружениями на них и обеспечивают безопасное и бесперебойное движение транспорта. В структуре Росавтодора такие функции закреплены за 30 подведомственными учреждениями.

По состоянию на начало 2024 года протяженность федеральных автодорог составляет более 66 тыс. км. Из них в ведении Росавтодора — 61,2 тыс. км, остальные — почти 5 тыс. км — в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Агентство также управляет 7,5 тыс. мостов и путепроводов, 47 автодорожными тоннелями и 691 пешеходным переходом в разных уровнях.

Среди недостатков, выявленных Счетной палатой, отмечены следующие нарушения:

  • планирование проектно-изыскательных работ, при котором стоимость их дальнейшей реализации превышает объем бюджета, выделяемого Росавтодору на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства;
  • отсутствие первичной учетной документации по учету этих работ;
  • отсутствие проектно-сметной документации и документов, подтверждающих завершение строительства или реконструкции автодорог.

Наличие большого количества ранее разработанной проектной документации, не обеспеченной средствами на строительно-монтажные работы, объясняется ограниченностью финансирования, предусмотренного на капитальные вложения на федеральных автодорогах, изменением целей и приоритетов программных документов, в рамках которых реализуются такие объекты, заявили в Росавтодоре.

С 2022 года вновь начинаемые объекты капитального строительства Росавтодора вносятся в программу работ «строго в соответствии» с пятилетним планом дорожной деятельности (с 2022 года по настоящее время утверждены три его редакции), обеспечиваются финансированием и на проектно-изыскательские, и на строительно-монтажные работы. Благодаря этому дальнейшее появление невостребованной проектной документации исключается. По состоянию на июль 2024 года в план включены 23 проектно-изыскательные работы, все они профинансированы на строительно-монтажные работы, и только четыре не обеспечены финансированием, хотя начаты до 2019 года. У начатых же в 2024 году объектов таких проблем нет.

Агентство и его подведомственные структуры работают над сокращением объема и количества замороженных проектов, сейчас за ними числится 993 (образованы начиная с 1980-х годов) таких объекта, основная часть которых — это затраты на проектно-изыскательные работы по строительству, по ним и «целесообразно списание произведенных затрат», считают в Росавтодоре. «Учитывая действующие объемы финансирования по реализуемым объектам, затраты на незавершенное строительство, появившееся более чем за 30 лет, составляют малую долю в общем финансировании», — пояснили в пресс-службе.

Согласно действующей редакции пятилетнего плана дорожной деятельности, Росавтодор должен реализовать всего 244 объекта строительства, реконструкции и комплексного обустройства, над 113 из них на сумму свыше 1,5 трлн руб. уже ведется работа.

Агентство занимается подготовкой и утверждением проектов решений о списании затрат на незавершенные строительство, эти решения направляются на согласование в Минстрой, Федеральное казначейство, Минфин и Росимущество. «В связи с получением отказов в согласовании обсуждается решение вынести указанный вопрос на штаб правительственной комиссии и определить необходимые мероприятия для снятия административных барьеров по проектам решений о списании затрат Росавтодора», — анонсировали в агентстве.

РБК направил запросы в пресс-службы Минстроя, Федерального казначейства, Минфина и Росимущества.

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Росавтодор автомобильные дороги транспортные проекты транспортная инфраструктура
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