Цены на бензин и дизельное топливо в Турции выросли на 20% за ночь из-за повышения налогов

Цены на бензин в Турции выросли на 20% за ночь

Стоимость бензина и дизтоплива подорожала в связи с увеличением НДС до 20%. Власти рассчитывают за счет роста налогов покрыть убытки от февральских землетрясений, которые оценивают в $100 млрд

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

В ночь на воскресенье, 16 июля, цены на бензин и дизельное топливо в Турции выросли на 20%, передает Yeni Akit. Это произошло в связи с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) в начале месяца.

Накануне, 15 июля, литр бензина на заправках стоил 28,05 лиры (около $1,07), а дизеля — 26,32 лиры (около $1,01). После публикации решения о росте цен в правительственном журнале Resmi Gazete они составляют 34,08 лиры ($1,30) и 32,04 лиры ($1,22) соответственно, отмечает издание.

В начале года литр бензина можно было приобрести за 21,14 лиры ($0,81), отмечает Haberturk.

Агентство Bloomberg со ссылкой на Resmi Gazete пишет, что турецкие власти повысили налоги на топливо почти на 200% (по сравнению с каким периодом, не уточняется). Налоги касаются потребления различных видов топлива, среди которых бензин и дизель.

В турецком Минфине считают, что повышение позволит профинансировать ущерб от февральских землетрясений (в марте власти оценили его почти в $104 млрд) и поддерживать денежные резервы. В то же время, сообщает агентство, это решение повысит инфляционное давление.

По данным статистического института Turkstat, в июне годовая инфляция снизилась до 38,21 с 39,59% в предыдущем месяце, это самый низкий уровень с декабря 2021 года.