Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров

Рост состояния Мукеша Амбани Bloomberg связывает с ростом стоимости акций подконтрольного ему холдинга Reliance Industries, владеющего активами в различных сферах экономики Индии

Мукеш Амбани (Фото: Amit Dave / Reuters)

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg. По оценке составителей рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Амбани составляет сейчас $72,4 млрд, что на $13,8 млрд больше, чем было в начале года.

Рост состояния Амбани Bloomberg связывает с ростом стоимости акций подконтрольного ему холдинга Reliance Industries, владеющего активами в таких сферах экономики Индии, как энергетика, нефтехимия, розничная торговля, телекоммуникационный бизнес и т.д., и активно привлекающего инвестиции (в том числе от Facebook) в развитие своих ИT-активов. Только за последние три дня стоимость бумаг компании на Лондонской фондовой бирже выросла на 9%, а с 23 марта более чем удвоилась — с $23 до $54 за акцию.

Благодаря росту котировок Reliance Industries Амбани, как отмечает Bloomberg, обошел в рейтинге Bloomberg Billionaires Index основателя Tesla Илона Маска и основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа. В результате Амбани поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира от Bloomberg, теперь он уступает только Стиву Балмеру, Марку Цукербергу, Бернару Арно, Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу.