СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

За две недели до ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба», нефть с повышенным содержание хлорорганики поступала на один из НПЗ ЛУКОЙЛа по другому направлению в системе «Транснефти», выяснил «Коммерсантъ»

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получали нефть с повышенной концентрацией хлоридов еще до ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба». О новом таком случае, который произошел в первой половине апреля, узнала газета «Коммерсантъ».

В частности, с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти столкнулся Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа 4 апреля. По данным издания, в связи с этим структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга». Газета отмечает, что события разворачивались за две недели до того, как белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба» (другое направлению системы «Транснефти»).

В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении норм по хлорорганике. Со ссылкой на советника главы трубопроводной монополии Игоря Демина издание пишет, что следы соединений были в сданной партии нефти одной из дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе», добавил Демин.

В ЛУКОЙЛе пояснили, что были зафиксированы незначительные отклонения показателя хлорорганики от норматива в первой декаде апреля в разовых выборочных пробах. Однако, отметили в компании, среднесуточные показатели находились в пределах нормы. «Это рабочая ситуация, влияния на деятельность Волгоградского НПЗ оказано не было», — приводит «Коммерсантъ» сообщение пресс-службы компании.

До сих пор было известно только об одном российском НПЗ, куда поступала загрязненная нефть. Это Куйбышевский НПЗ «Роснефти». Проблемы на нем вызваны с ситуацией на нефтепроводе «Дружба». Загрязненная нефть поступала на завод в течение недели — с 12 по 17 апреля. По утверждению «Роснефти» некачественная нефть из «Дружбы» привела к порче оборудования Куйбышевского НПЗ. Следственный комитет по этому факту завел уголовное дело.