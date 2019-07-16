СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,67 -0,31 EUR Бирж. 70,55 -0,42 Brent 66,65 -0,27% USD Нал. 63,43 62,30 EUR Нал. 71,50 70,25 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1256 -0,0012 BTC/USD Бирж. 10 685,00 -146,00 IMOEX 2 756,44 -0,76% RTSI 1 386,52 -0,10% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+18,23%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+18,23%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 15 июл, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 15 июл, 13:32
В Италии у воевавших в Донбассе радикалов нашли ракету «воздух-воздух» Общество, 06:39 Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки Финансы, 06:30 Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний» Финансы, 06:01 Избитого в Мексике россиянина Макеева признали виновным в убийстве Общество, 05:57 СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой» Бизнес, 05:55 Спасатели обнаружили тело еще одного утонувшего в реке Лене ребенка Общество, 05:24 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 04:56 На Украине вступил в силу закон о государственном языке Политика, 04:56 В Калифорнии при взрыве газа пострадали 15 человек Общество, 04:36 «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Бизнес, 04:15 Российские ватерполистки разгромили Южную Корею с разницей в 29 мячей Спорт, 03:58 Протаранивший толпу протестующих в Шарлоттсвилле получил пожизненный срок Общество, 03:36 Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400 Политика, 03:12 Тимошенко предложила Зеленскому объединиться в парламенте без Порошенко Политика, 02:54
Грязная нефть в «Дружбе» ,  
0 
СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»
За две недели до ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба», нефть с повышенным содержание хлорорганики поступала на один из НПЗ ЛУКОЙЛа по другому направлению в системе «Транснефти», выяснил «Коммерсантъ»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получали нефть с повышенной концентрацией хлоридов еще до ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба». О новом таком случае, который произошел в первой половине апреля, узнала газета «Коммерсантъ».

В частности, с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти столкнулся Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа 4 апреля. По данным издания, в связи с этим структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга». Газета отмечает, что события разворачивались за две недели до того, как белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба» (другое направлению системы «Транснефти»).

В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении норм по хлорорганике. Со ссылкой на советника главы трубопроводной монополии Игоря Демина издание пишет, что следы соединений были в сданной партии нефти одной из дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе», добавил Демин.

В ЛУКОЙЛе пояснили, что были зафиксированы незначительные отклонения показателя хлорорганики от норматива в первой декаде апреля в разовых выборочных пробах. Однако, отметили в компании, среднесуточные показатели находились в пределах нормы. «Это рабочая ситуация, влияния на деятельность Волгоградского НПЗ оказано не было», — приводит «Коммерсантъ» сообщение пресс-службы компании.

До сих пор было известно только об одном российском НПЗ, куда поступала загрязненная нефть. Это Куйбышевский НПЗ «Роснефти». Проблемы на нем вызваны с ситуацией на нефтепроводе «Дружба». Загрязненная нефть поступала на завод в течение недели — с 12 по 17 апреля. По утверждению «Роснефти» некачественная нефть из «Дружбы» привела к порче оборудования Куйбышевского НПЗ. Следственный комитет по этому факту завел уголовное дело.

О проблемах на нефтепроводе «Дружба» стало известно 19 апреля. белорусский «Белнефтехим» тогда пожаловался на поступающую нефть с высоким содержание хлорорганики. По версии Следственного комитета, грязная нефть была загружена в нефтепровод через узел учета Самара — Унеча для сокрытия хищений.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Дружба», ЛУКОЙЛ, «Транснефть»
Материалы по теме
«Транснефть» передала вопрос о тарифах на транзит в Белоруссии в кабмин
Бизнес
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
Бизнес
«Транснефть» уволила топ-менеджера после скандала с грязной нефтью
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter