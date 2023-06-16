Путин поручил ускорить возвращение бизнеса в Россию

Президент также предложил разработать механизм, чтобы помочь российским гражданам и юрлицам, которые «попали» из-за использования одного или нескольких зарубежных офшоров

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Президент Владимир Путин поручил правительству до декабря 2023 года ускорить возвращение активов в ключевых отраслях из иностранных юрисдикций в российскую. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании на ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.

В настоящее время «достаточно много активов» оформлены на иностранные компании, а их владельцы, которые являются гражданами России, хотят вернуться в российскую юрисдикцию, отметил Путин. Для этого уже созданы два специальных административных района — В Приморском крае (остров Русский) и в Калининградской области (остров Октябрьский), но воспользоваться подобной возможностью смогли не все, кто хотел, считает президент. По его словам, в ряде случаев иностранные партнеры «просто не хотят выпускать наши активы, предпринимателей с российскими активами».

«Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тем случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной либо не предусмотрен в их законодательстве», — сказал президент.

В тот же срок нужно запустить механизм защиты прав российских граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями, но через зарубежные так называемые прослойки, указал Путин.

«Говоря по-простому […], когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, из другого в третий, потом какие-то появились квазисобственники, бенефициары, их тоже прикрыли какими-то офшорами. Честно говоря, иногда смотришь на все это, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге: попали», — сказал он, отметив, что нужно вместе подумать, как помочь таким предпринимателям.