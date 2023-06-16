Путин поручил ускорить возвращение бизнеса в Россию
Президент Владимир Путин поручил правительству до декабря 2023 года ускорить возвращение активов в ключевых отраслях из иностранных юрисдикций в российскую. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании на ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.
В настоящее время «достаточно много активов» оформлены на иностранные компании, а их владельцы, которые являются гражданами России, хотят вернуться в российскую юрисдикцию, отметил Путин. Для этого уже созданы два специальных административных района — В Приморском крае (остров Русский) и в Калининградской области (остров Октябрьский), но воспользоваться подобной возможностью смогли не все, кто хотел, считает президент. По его словам, в ряде случаев иностранные партнеры «просто не хотят выпускать наши активы, предпринимателей с российскими активами».
«Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тем случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной либо не предусмотрен в их законодательстве», — сказал президент.
В тот же срок нужно запустить механизм защиты прав российских граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями, но через зарубежные так называемые прослойки, указал Путин.
«Говоря по-простому […], когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, из другого в третий, потом какие-то появились квазисобственники, бенефициары, их тоже прикрыли какими-то офшорами. Честно говоря, иногда смотришь на все это, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге: попали», — сказал он, отметив, что нужно вместе подумать, как помочь таким предпринимателям.
Специальные административные районы (САР) — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России есть два САР — на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае.
При переезде в САР иностранные юрлица получают статус международных холдинговых компаний. В 2022 году российские компании также получили возможность становиться резидентами САР.
В мае в Минэкономразвития заявляли, что число резидентов САР достигло 190, среди них: «Русал», «Лента», «Северсталь», холдинговые структуры СУЭК. Эксперты отмечали, что холдинговые компании, принимающие решения «переехать» в так называемые русские офшоры, сталкиваются с определенными сложностями, в том числе с препятствиями со стороны госструктур и блокировкой процесса смены юрисдикции со стороны поставщиков корпоративных услуг.