Путин поручил ускорить возвращение бизнеса в Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:36
Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони Политика, 17:35
СК «Согласие» выплатила за украденные смартфоны более ₽9,8 млн Пресс-релиз, 17:30
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
«Где родился — там и пригодился»: главные заявления Путина на ПМЭФ-2023 Экономика, 17:17
Клуб Карпина сохранил одного из самых перспективных молодых игроков Спорт, 17:17
Какой должна быть IT-система на производстве — 7 требований Pro, 17:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На ПМЭФ-2023 обсудили необходимость цифровой маркировки продукции Новая экономика, 17:14
Путин фразой «вы уже попали» ответил предупреждающим о зависимости от КНР Политика, 17:13
В Подмосковье загорелся автосервис рядом с ТЭЦ Общество, 17:09
Путин призвал создать в России «экономику высоких зарплат» Экономика, 17:09
Что такое селебрити-маркетинг и сколько приносят вложения в бьюти-проекты Стиль, 17:00
Путин: мои еврейские друзья назвали Зеленского позором еврейского народа Политика, 16:53
Путин призвал выводить на биржу часть активов уходящих из России компаний Инвестиции, 16:53
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Путин поручил ускорить возвращение бизнеса в Россию

Владимир Путин поручил ускорить возвращение активов в российскую юрисдикцию
Президент также предложил разработать механизм, чтобы помочь российским гражданам и юрлицам, которые «попали» из-за использования одного или нескольких зарубежных офшоров

Путин поручил ускорить возвращение бизнеса в Россию
Video

Президент Владимир Путин поручил правительству до декабря 2023 года ускорить возвращение активов в ключевых отраслях из иностранных юрисдикций в российскую. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании на ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.

В настоящее время «достаточно много активов» оформлены на иностранные компании, а их владельцы, которые являются гражданами России, хотят вернуться в российскую юрисдикцию, отметил Путин. Для этого уже созданы два специальных административных района — В Приморском крае (остров Русский) и в Калининградской области (остров Октябрьский), но воспользоваться подобной возможностью смогли не все, кто хотел, считает президент. По его словам, в ряде случаев иностранные партнеры «просто не хотят выпускать наши активы, предпринимателей с российскими активами».

«Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию, в том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тем случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной либо не предусмотрен в их законодательстве», — сказал президент.

В тот же срок нужно запустить механизм защиты прав российских граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями, но через зарубежные так называемые прослойки, указал Путин.

«Говоря по-простому […], когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, из другого в третий, потом какие-то появились квазисобственники, бенефициары, их тоже прикрыли какими-то офшорами. Честно говоря, иногда смотришь на все это, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге: попали», — сказал он, отметив, что нужно вместе подумать, как помочь таким предпринимателям.

Читайте на РБК Pro
15 лет трезвости: какие привычки помогли Эминему победить зависимость
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора

Специальные административные районы (САР) — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России есть два САР — на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае.

При переезде в САР иностранные юрлица получают статус международных холдинговых компаний. В 2022 году российские компании также получили возможность становиться резидентами САР.

В мае в Минэкономразвития заявляли, что число резидентов САР достигло 190, среди них: «Русал», «Лента», «Северсталь», холдинговые структуры СУЭК. Эксперты отмечали, что холдинговые компании, принимающие решения «переехать» в так называемые русские офшоры, сталкиваются с определенными сложностями, в том числе с препятствиями со стороны госструктур и блокировкой процесса смены юрисдикции со стороны поставщиков корпоративных услуг.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин ПМЭФ российские активы офшоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил об отсутствии у России стремления выпускать «всю продукцию»
Экономика
Путин предложил вдвое поднять пороги крупного ущерба по уголовным статьям
Политика
Шувалов призвал бизнес оставить кризис позади и созидать
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter