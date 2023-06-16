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Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
По словам президента, введение амнистии позволит «полностью закрыть вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности задним числом»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости)

В сложившейся ситуации следует объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, заявил президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

Он отметил, что власти уже «кардинально упростили регулирование внешней торговли, в разы уменьшили штрафы за нарушения валютного законодательства, полностью убрали их в случае внешних недружественных действий». Этот мораторий будет продлен на следующий год, сказал президент.

В продолжение он напомнил о встрече с представителями бизнес-объединения «Деловая Россия», на которой они просили об амнистии в валютной сфере.

«Я скажу откровенно: подобный подход мы применяем нечасто. Но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе. А именно предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», — сказал он.

По его словам, таким образом получится «полностью закрыть вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом».

Президент встречался с членами «Деловой России» в конце мая. Тогда представители организации попросили его продлить мораторий на привлечение к административной ответственности за валютные нарушения, связанные с санкциями, еще на два года — до 2025-го. Кроме того, на время действия этого моратория они призвали ввести амнистию по нарушениям и не привлекать к ответственности компании задним числом, после окончания действия моратория.

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Закон о моратории, о котором идет речь, Госдума приняла в июле 2022 года. Изначально он был установлен на период с 23 февраля по конец того года, но позднее его продлили до конца 2024-го. В рамках моратория приостановлено применение ряда положений ст. 15.25 КоАП. Речь идет о ч. 1 (незаконные валютные операции), ч. 4 (невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки), ч. 4.1. (невыполнение обязанности по поступлению на счета), ч. 4.3 (прекращение обязательств по внешнеторговому договору), ч. 5 (невыполнение обязанности по возврату денежных средств за неввезенные товары).

Мораторий действует в тех случаях, когда граждане или компании не выполнили требования валютного контроля из-за введенных санкций. До введения моратория по ст. 15.25 КоАП за незаконные валютные операции гражданам, ИП и юрлицам грозили штрафы в размере от 75 до 100% от суммы незаконной валютной операции. Штраф для должностных лиц составлял от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

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