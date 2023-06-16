Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

По словам президента, введение амнистии позволит «полностью закрыть вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности задним числом»

Владимир Путин (Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости)

В сложившейся ситуации следует объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, заявил президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

Он отметил, что власти уже «кардинально упростили регулирование внешней торговли, в разы уменьшили штрафы за нарушения валютного законодательства, полностью убрали их в случае внешних недружественных действий». Этот мораторий будет продлен на следующий год, сказал президент.

В продолжение он напомнил о встрече с представителями бизнес-объединения «Деловая Россия», на которой они просили об амнистии в валютной сфере.

«Я скажу откровенно: подобный подход мы применяем нечасто. Но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе. А именно предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», — сказал он.

По его словам, таким образом получится «полностью закрыть вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом».

Президент встречался с членами «Деловой России» в конце мая. Тогда представители организации попросили его продлить мораторий на привлечение к административной ответственности за валютные нарушения, связанные с санкциями, еще на два года — до 2025-го. Кроме того, на время действия этого моратория они призвали ввести амнистию по нарушениям и не привлекать к ответственности компании задним числом, после окончания действия моратория.

Закон о моратории, о котором идет речь, Госдума приняла в июле 2022 года. Изначально он был установлен на период с 23 февраля по конец того года, но позднее его продлили до конца 2024-го. В рамках моратория приостановлено применение ряда положений ст. 15.25 КоАП. Речь идет о ч. 1 (незаконные валютные операции), ч. 4 (невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки), ч. 4.1. (невыполнение обязанности по поступлению на счета), ч. 4.3 (прекращение обязательств по внешнеторговому договору), ч. 5 (невыполнение обязанности по возврату денежных средств за неввезенные товары).

Мораторий действует в тех случаях, когда граждане или компании не выполнили требования валютного контроля из-за введенных санкций. До введения моратория по ст. 15.25 КоАП за незаконные валютные операции гражданам, ИП и юрлицам грозили штрафы в размере от 75 до 100% от суммы незаконной валютной операции. Штраф для должностных лиц составлял от 20 тыс. до 30 тыс. руб.