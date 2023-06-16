Airbus вернул «Аэрофлоту» аванс на $199 млн за четыре самолета

«Аэрофлоту» удалось вернуть аванс на $199 млн из-за того, что Airbus не поставила перевозчику четыре самолета. Это произошло на фоне беспрецедентных санкций, которые запрещают отправку в Россию новых воздушных судов и запчастей

Фото: Marcus Brandt / Global Look Press

Airbus вернул «Аэрофлоту» аванс в размере $199 млн по четырем дальнемагистральным самолетам A350-900, которые так и не были поставлены перевозчику. Об этом заявил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

По его словам, деньги были возвращены в декабре 2022 года. Глава «Аэрофлота» рассказывал в интервью РБК в самом конце прошлого года о том, что компании удалось вернуть часть так называемых предпоставочных платежей (авансов) за самолеты Airbus A350-900, но тогда он не раскрывал сумму.

Российская авиакомпания еще в 2007 году заключила прямой контракт с Airbus о поставках 22 таких самолетов. Сейчас в ее парке только семь A350-900. «Мы в прошлом году такую работу вели — достаточно напряженную и интересную — с Airbus. В итоге нам удалось согласовать все условия, и в декабре 2022 года мы получили возврат от Airbus в размере $199 млн по четырем А350. Как ни странно, несмотря на санкционные ограничения, мы смогли договориться», — подчеркнул Александровский. Западные страны ввели санкции на поставку в Россию самолетов и запчастей сразу после начала военной спецоперации на Украине.

По данным на конец 2022 году, в группе «Аэрофлот» (в нее входят одноименная авиакомпания, «Россия» и «Победа») числилось 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства были арестованы по требованию лизингодателей из-за западных санкций. «При этом большая часть из них была заблокирована во время прохождения планового технического обслуживания или выполнения международных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства», — говорил ранее глава группы.