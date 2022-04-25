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Polymetal переделает золоторудный проект под оборудование из Китая

Polymetal переделает проект в Красноярском крае под китайское оборудование из-за санкций
Polymetal отложил строительство производства на крупном золоторудном проекте Ведуга в Красноярском крае на год-полтора, чтобы перепроектировать его под оборудование из Китая и России. Компания планировала вложить в него $447 млн
«Полиметалл» POLY ₽700 -9,68% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру производитель золота в России, отложил начало реализации золоторудного проекта Ведуга, которое было запланировано на третий квартал 2022 года, на 12–18 месяцев.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис на конференц-звонке с инвесторами в понедельник, 25 апреля. По его словам, дополнительное время понадобится на то, чтобы переделать проект под оборудование из Китая и России. Из-за санкций везти его из Европы стало долго и дорого, пояснил топ-менеджер.

Почему возникла проблема с европейским оборудованием

Polymetal не попал под западные санкции, но столкнулся с отказом транспортных компаний перевозить контейнеры с оборудованием в порт Санкт-Петербург, которым он ранее пользовался. К тому же теперь компании нужно собирать большой объем документов, чтобы доказывать, что против нее не вводились ограничения и товары, которые транспортируются, также не под санкциями, что удлиняет время транспортировки.

В итоге время поставки оборудования и запасных частей из Западной Европы увеличилось на два-три месяца «в лучшем случае», рассказал Несис. Сейчас Polymetal приходится его доставлять в Китай, а оттуда во Владивосток и далее по железной дороге. С такими сроками компания столкнулась при перевозке оборудования для строительства Амурского гидрометаллургического комбината-2 в Хабаровском крае. Его запуск планировался в третьем квартале 2022 года, но теперь тоже отложен — на шесть месяцев.

Что известно про проект

Ведуга — месторождение упорной руды, расположенное в районе Северо-Енисейского золотого пояса в Красноярском крае. Рудные запасы месторождения — 4 млн унций золота.

Совет директоров Polymetal в ноябре 2021 года одобрил инвестиции в Ведугу на сумму $447 млн и срок до 2029 года. Начало производства золота было запланировало на второй квартал 2025 года.

Polymetal владеет 59,4% в уставном капитале Ведуги и колл-опционом на выкуп оставшейся доли у банка ВТБ. Золотодобытчик ранее заявлял, что планирует полностью консолидировать актив во втором квартале 2022 года. ФАС одобрила покупку доли ВТБ в конце 2021 года, но в начале марта финдиректор Polymetal Максим Назимок сообщил, что Polymetal не готов инициировать ускорение выкупа доли. К тому же реалистично прямо сейчас у Polymetal нет на это средств, добавил глава компании Виталий Несис.

В связи с этим увеличились и транспортные расходы, посетовал Несис. По его словам, транспортировка контейнера с оборудованием из Антверпена во Владивосток по железной дороге была в три-четыре раза дешевле, чем текущая цена транспортировки того же контейнера из Антверпена в Шанхай и оттуда во Владивосток.

Золото подорожало до максимума с середины марта
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Из-за сложностей с поставкой оборудования Polymetal отложил на неопределенный срок реализацию проекта Тихоокеанского гидрометаллургического комбината рядом с морским портом Советская гавань в Хабаровском крае, при этом компания изучает возможность его переноса в Казахстан. Золотодобытчик планировал принять инвестиционное решение по этому проекту, инвестиции в который оценивались в $730 млн, во второй половине 2023 года. Запуск был намечен на вторую половину 2027-го — первое полугодие 2028 года. «Реализация Тихоокеанского ГМК невозможна в России в текущих обстоятельствах», — сказал Несис инвесторам в понедельник.

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Теги
Надежда Синцова
Polymetal Золото Инвестиции Китай
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в ИК «Фридом Финанс»

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