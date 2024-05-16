Chevron продаст нефтегазовые активы в Великобритании за $1 млрд
Крупнейшая интегрированная энергетическая компания США Chevron намерена начать продажу своих оставшихся в Великобритании нефтегазовых активов в Северном море за $1 млрд без учета налоговых льгот, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании и одного из отраслевых источников.
Присутствие Chevron в Великобритании насчитывает более 55 лет. Собеседники агентства в индустрии ожидают, что продажа начнется в июне.
Этот процесс происходит на фоне подготовки Chevron к приобретению конкурирующей американской нефтегазовой компании Hess за $53 млрд. Для этого компания будет продавать активы по всему миру на сумму от $15 млрд до $20 млрд.
Планируемая продажа — один из последних этапов в постепенном уходе ведущих нефтегазовых компаний, включая Exxon Mobil, из приходящего в упадок нефтеносного бассейна. Добычу на британском шельфе там начали в 1970-х, но теперь мировые энергетические компании сосредоточились на новых активах по всему миру.
Chevron уточнил Reuters, что компания продаст свою долю 19,4% в нефтяном месторождении на западе Шетландских островов с добычей более 120 тыс. барр. в сутки, которым управляет BP. Chevron также стремится продать свои незначительные доли в нефтяном терминале Sullom Voe также на Шетландских островах и в трубопроводных системах Ninian pipeline SIRGE, которые связаны с Sullom Voe.
Chevron объявила о поглощении Hess в конце октября. Сделка будет оплачена акциями — совладельцы конкурирующей компании получат за каждую принадлежащую им бумагу 1,025 акции Chevron. С учетом долга сумма сделки составит $60 млрд.
Наибольшую ценность для компании представляют два актива Hess — сланцевое месторождение Баккен в Северной Дакоте и 30% в нефтяном месторождении Stabroek в Гайане. Ресурсы последнего оцениваются в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Нефть в латиноамериканской стране обнаружили менее десяти лет назад.
В Chevron писали, что компании намеревались закрыть сделку до 18 апреля 2024 года, но позже решили отложить дедлайн до 22 октября.
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