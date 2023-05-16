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Скупаемые для мотивационной программы акции «Норникеля» вернутся на биржу

Акции «Норникеля», используемые для мотивационной программы, должны вернуться на биржу
Акции «Норникеля», которые выкупаются на бирже под мотивационную программу для сотрудников, вернутся на рынок после окончания. Ранее UC Rusal опасался, что эти бумаги могут использоваться «в интересах отдельного акционера»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Акции «Норильского никеля», которые приобретает на бирже компания «Цифровые активы» для мотивационной программы сотрудников горно-металлургического комбината, после ее завершения вновь окажутся на рынке. Об этом заявил гендиректор «Цифровых активов» Максим Трофимов в видеоинтервью на канале «Норникеля» в Youtube. По его словам, все эти акции будут проданы «в рынок».

В середине апреля «Норникель» объявил о мотивационной программе для сотрудников по следующей схеме: «Цифровые активы» (по 40% у Росбанка и связанной с ним компании «СД Партнер», еще 20% у АНО «Цифровые инвестиции») в период с 1 мая до 31 декабря выкупит на Московской бирже или на внебиржевом рынке примерно 407,3 тыс обыкновенных акции (или 0,266% уставного капитала, на момент анонса их стоимость составляла около 6,3 млрд руб.) металлургической компании. Эта же структура Росбанка выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА, Minetoken), привязанные к стоимости акций «Норникеля», которые будут выдаваться всем его сотрудникам, работающим более года (по данным на 1 января таких было около 70 тыс. из общей численности штата в 80 тыс. человек). Один ЦФА равен стоимости одной акции, на токены начисляются аналогичные «классическим» бумагам дивиденды, но сотрудники не смогут по ним голосовать. Программа предусматривает lockup-период (запрет на продажу) в один год, погашение ЦФА планируется через пять лет по рыночной цене. Тогда же «Цифровые активы» должны будут продать на рынке акции «Норникеля», к стоимости которых привязаны эти токены.

Трофимов пояснил РБК, что все приобретенные акции будут является обеспечением обязательств перед сотрудниками, поэтому их нужно будет продать: «Наша бизнес-модель предполагает обеспечение всех выпущенных и обращающихся ЦФА программы «Цифровой инвестор» акциями «Норникеля». Наше обязательство в части погашения ЦФА — это выплатить [сотрудникам] сумму, равную стоимости акции «Норникеля». Для исполнения данного обязательства акции будут проданы по истечению срока выпуска [токенов]». По его словам, «целевая модель» компании не предполагает других источников для выплат сотрудникам. Представители крупнейших акционеров «Норникеля» — «Интерроса» Владимира Потанина (владеет 37%) и UC Rusal (26,39%) — не стали комментировать свой интерес к выкупу этих акций после завершения мотивационной программы.

С инициативой запустить такую мотивационную программу в сентябре 2022 года выступил Потанин, который является президентом «Норникеля». Тогда в интервью РБК он объяснил, что планирует реализовать в компании принцип «народного капитализма» и увеличить долю акций во владении физических лиц с 10% до 25%. По его словам, это может произойти в течение десяти лет. «Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость: когда «Норильский никель» был приватизирован (в 1994 году. — РБК), то порядка 25% акций принадлежали работникам», — пояснял Потанин.

Но у второго крупнейшего акционера компании — UC Rusal, владеющего 26,39% «Норникеля», — возникли вопросы к этой программе, а именно к тому, кто будет владеть и голосовать акциями, выкупленными для ее реализации. «Очень важно, чтобы инициатива не была на практике использована в интересах какого-то отдельного акционера или менеджмента, чтобы механизм был прозрачен и понятен как многотысячному коллективу «Норникеля», так и многотысячному сообществу инвесторов. И чтобы права голоса по таким акциям действительно оказались у работников», — говорила в середине марта Елена Безденежных, вице-президент UC Rusal и член совета директоров «Норникеля».

Несмотря на то, что сотрудники «Норникеля» не смогут голосовать по этим бумагам, компания «Цифровые активы» (она и будет владеть акциями на все время программы и голосовать по ним), «прорабатывает» механизм учета их мнения, подчеркнул Трофимов. Сейчас совместно с платформой «Атомайз» разрабатывается механизм, который позволит проводить опросы среди держателей токенов по тем вопросам, которые будут вынесены на голосования на собраниях акционеров «Норникеля», добавил он. «Технология позволяет работникам-владельцам ЦФА выразить свое отношения к вопросам корпоративной повестки и собрания акционеров через голосование на блокчейн, результаты которого могут быть учтены, в том числе эмитентом ЦФА», — подтверждает основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Любовь Мартынова
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