РБК и НКР создадут первый ESG-индекс российского бизнеса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 14:24
Выступление лидеров стран на саммите ОДКБ. Прямая трансляция Политика, 14:20
TRT сообщил об отказе Финляндии и Швеции выдать Турции «террористов» Политика, 14:16
Минфин предложил ввести обязательное страхование жилья от ЧС Недвижимость, 14:10
Второго шанса нет: как подготовиться к встрече с потенциальным клиентом Pro, 14:10
Глава федерации назвал последствия COVID причиной смерти тренера Янко Спорт, 14:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:06
«Этичный капиталист»: как предпринимателям построить лучшее общество Социальная экономика, 14:00
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 14:00
В Индии предупредили об угрозе «долларизации» экономики из-за криптовалют Крипто, 13:56
Песков назвал различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО Политика, 13:54
Barron's указал на риск падения прибылей в технологическом секторе Инвестиции, 13:51
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Pro, 13:47
Кремль увидел повод для анализа в ситуации со Швецией, Финляндией и НАТО Политика, 13:47
Бизнес ,  
0 

РБК и НКР создадут первый ESG-индекс российского бизнеса

РБК и НКР опубликовали анкету для компаний — участников первого в России ESG-индекса. Презентация ренкинга пройдет на ESG-конгрессе РБК, крупнейшем в России форуме по устойчивому развитию
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Обострение геополитической ситуации в мире, начало Россией военной спецоперации на Украине и обмен санкциями с другими странами, поддержавшими Киев, привели к значительной трансформации российской экономики и финансового рынка. Как именно сказываются перемены на ESG-повестке, как меняются приоритеты российского бизнеса в этой сфере поможет выяснить новый проект РБК и рейтингового агентства НКР — ренкинг компаний, сформированный на основании оценки их ESG-профиля.

Чтобы стать участником первого ESG-индекса, презентация которого пройдет на ESG-конгрессе РБК — крупнейшем в России форуме по устойчивому развитию, — необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в анкетировании бесплатное, прием заявок будет завершен 1 июля 2022 года.

ESG-индекс российского бизнеса — аналитический продукт, в рамках которого каждая ESG-компонента будет оценена по особой методике, основанной на лучших мировых практиках. Работа экспертов позволит оценить, насколько каждая компания следует практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности.

Первый ESG-конгресс РБК. Главное
Бизнес

Аббревиатурой ESG принято обозначать свод правил и подходов, которые должны учитываться властями и бизнесом при разработке стратегий развития. При этом E в аббревиатуре «отвечает» за вопросы защиты окружающей среды (environmental), S — за все, что касается отношений с сотрудниками, клиентами и обществом (social), а G — за стандарты корпоративного управления (corporate governance), эффективность руководства, борьбу с коррупцией и т.д. Мировая практика свидетельствует о том, что следование ESG-стандартам улучшает репутацию компаний, повышает доверие инвесторов, клиентов и общества в целом, поднимает финансовые показатели компаний и делает их развитие более устойчивым.

«Системный слом»: главные цитаты ESG-конгресса РБК
Бизнес

Первый конгресс «ESG- (P) Эволюция», в котором приняли участие руководители крупнейших российских и мировых компаний, а также главы ведомств, отвечающих за ESG-повестку, был проведен РБК в октябре 2021 года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании
Инструкции
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Материалы к статье
Теги
ESG индекс рейтинги НКР
Материалы по теме
Инвесткомпании оценили привлекательность вложений в ESG-технологии
Финансы
Устойчивое развитие в неустойчивое время: переосмысление принципов ESG
Зеленая экономика
«Системный слом»: главные цитаты ESG-конгресса РБК
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter