РБК и НКР создадут первый ESG-индекс российского бизнеса

РБК и НКР опубликовали анкету для компаний — участников первого в России ESG-индекса. Презентация ренкинга пройдет на ESG-конгрессе РБК, крупнейшем в России форуме по устойчивому развитию

Фото: Владислав Шатило / РБК

Обострение геополитической ситуации в мире, начало Россией военной спецоперации на Украине и обмен санкциями с другими странами, поддержавшими Киев, привели к значительной трансформации российской экономики и финансового рынка. Как именно сказываются перемены на ESG-повестке, как меняются приоритеты российского бизнеса в этой сфере поможет выяснить новый проект РБК и рейтингового агентства НКР — ренкинг компаний, сформированный на основании оценки их ESG-профиля.

Чтобы стать участником первого ESG-индекса, презентация которого пройдет на ESG-конгрессе РБК — крупнейшем в России форуме по устойчивому развитию, — необходимо отправить заявку на получение специальной анкеты. Структура анкеты и набор данных максимально приближены к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом и публикуется крупнейшими мировыми и российскими компаниями. Участие в анкетировании бесплатное, прием заявок будет завершен 1 июля 2022 года.

ESG-индекс российского бизнеса — аналитический продукт, в рамках которого каждая ESG-компонента будет оценена по особой методике, основанной на лучших мировых практиках. Работа экспертов позволит оценить, насколько каждая компания следует практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности.

Аббревиатурой ESG принято обозначать свод правил и подходов, которые должны учитываться властями и бизнесом при разработке стратегий развития. При этом E в аббревиатуре «отвечает» за вопросы защиты окружающей среды (environmental), S — за все, что касается отношений с сотрудниками, клиентами и обществом (social), а G — за стандарты корпоративного управления (corporate governance), эффективность руководства, борьбу с коррупцией и т.д. Мировая практика свидетельствует о том, что следование ESG-стандартам улучшает репутацию компаний, повышает доверие инвесторов, клиентов и общества в целом, поднимает финансовые показатели компаний и делает их развитие более устойчивым.

Первый конгресс «ESG- (P) Эволюция», в котором приняли участие руководители крупнейших российских и мировых компаний, а также главы ведомств, отвечающих за ESG-повестку, был проведен РБК в октябре 2021 года.