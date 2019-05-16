Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,45 -0,21 EUR Бирж. 72,00 -0,45 Brent 73,14 +1,56% USD Нал. 65,07 64,11 EUR Нал. 72,85 71,80 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1172 -0,0028 BTC/USD Бирж. 7 983,80 -146,70 IMOEX 2 588,13 +1,32% RTSI 1 265,15 +1,45% DJIA 25 902,11 +0,99% Nasdaq 7 927,12 +1,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+23,7%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,18%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+23,7%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,18%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
Доля Мордашова в ретейлере «Лента» превысила 50% Бизнес, 18:32 Экспортеры получат государственную поддержку Пресс-релиз, 18:26 Преследовавшаяся за мемы Мотузная подала иск к государству на 1 млн руб. Общество, 18:20 Путин потребовал от властей реагировать на нарушения как «собаки Павлова» Общество, 18:17 Фотографии, как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 18:15 Минпромторг сообщил о плане кредитования экспортеров на 7 трлн руб. Экономика, 18:09 Курс евро опустился ниже 72 руб. Экономика, 18:07 Стоимость акции «Газпрома» превысила 200 руб. впервые за семь лет Бизнес, 18:07 Путин пообещал решить проблему с возрастными маркировками контента в СМИ Технологии и медиа, 18:01 В посольстве в Йемене соообщили о состоянии пострадавших россиянок Общество, 17:59 Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области Политика, 17:57 Баллон с углекислотой взорвался в институте им. Фрумкина в Москве Общество, 17:56 Бассейн или пентхаус: какой не должна быть новая крыша Нотр-Дама Стиль, 17:56 Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов» Общество, 17:54
Бизнес ,  
0 
Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира
Клуб «Реал Мадрид» был признан самым сильным и дорогим футбольным брендом мира впервые с 2010 года. Стоимость бренда выросла с прошлого года на 27%
Фото: Tony Gentile / Reuters

Мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом мира, следует из ежегодного отчета Football 50 консалтинговой компании Brand Finance (.pdf).

Эксперты оценили стоимость бренда «Реала» в €1,6 млрд. За год он подорожал почти на 27% и стал самым ценным с точки зрения бизнеса в мире футбола. А домашняя арена «Реала» «Сантьяго Бернабеу» была признана самым эффективно работающим стадионом в мире.

Общество
СМИ узнали о планах «Реала» заключить контракт с Adidas на €1,6 млрд

Этот рост ценности частично связан с тем, что за последние пять лет клуб четырежды становился победителем Лиги чемпионов UEFA. Кроме того, указывают эксперты, «Реал» первым в мире преодолел барьер в €750 млн доходов в сезоне 2017–2018 годов.

В рейтинге Brand Finance «Реал» в последний раз занимал первую строку в 2010 году, а недавний лидер «Манчестер Юнайтед» опустился на второе место со стоимостью бренда в € 1,4 млрд.

Бренд еще одного испанского клуба, «Барселоны», оценили в €1,39 млрд. Он занимает третью строку. С этой оценкой сопоставима стоимость бренда немецкой «Баварии» — €1,31 млрд. Замыкает пятерку лидеров британский клуб «Манчестер Сити» (€1,255 млрд).

Оценили эксперты и популярность национальных чемпионатов.

Английская премьер-лига стала наиболее популярным национальным чемпионатом в Европе: в рейтинге Brand Finance из 50 участников — 17 клубов из Британии, а совокупная стоимость их брендов достигает 43% от стоимости всех включенных туда клубов.

В рейтинге также оказалось 13 команд немецкого национального чемпионата, однако по совокупной стоимости брендов Бундеслига уступает испанской Ла Лиге.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Реал», «Манчестер Юнайтед», Футбол, бренд
Материалы по теме
Футбольный «Спартак» отправит в отставку спортдиректора и вице-президента
Общество
Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде
Общество
Колосков оценил шансы на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter