Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Клуб «Реал Мадрид» был признан самым сильным и дорогим футбольным брендом мира впервые с 2010 года. Стоимость бренда выросла с прошлого года на 27%

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Мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом мира, следует из ежегодного отчета Football 50 консалтинговой компании Brand Finance (.pdf).

Эксперты оценили стоимость бренда «Реала» в €1,6 млрд. За год он подорожал почти на 27% и стал самым ценным с точки зрения бизнеса в мире футбола. А домашняя арена «Реала» «Сантьяго Бернабеу» была признана самым эффективно работающим стадионом в мире.

Этот рост ценности частично связан с тем, что за последние пять лет клуб четырежды становился победителем Лиги чемпионов UEFA. Кроме того, указывают эксперты, «Реал» первым в мире преодолел барьер в €750 млн доходов в сезоне 2017–2018 годов.

В рейтинге Brand Finance «Реал» в последний раз занимал первую строку в 2010 году, а недавний лидер «Манчестер Юнайтед» опустился на второе место со стоимостью бренда в € 1,4 млрд.