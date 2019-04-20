СМИ узнали о планах «Реала» заключить контракт с Adidas на €1,6 млрд

СМИ узнали о планах «Реала» заключить контракт с Adidas на €1,6 млрд

Мадридский футбольный клуб «Реал» и производитель спортивной обуви, одежды и инвентаря Adidas достигли соглашения о подписании контракта, рассчитанного на 12 лет. Об этом сообщает испанская газета Marca. По ее информации, сумма договора оценивается в €1,6 млрд.

Как ожидается, сделка будет подписана в конце сезона. В соответствии с соглашением «Реал» будут получать от производителя экипировки минимум €120 млн c бонусными выплатами. В свою очередь, Adidas получит собственную зону на домашнем стадионе клуба — «Сантьяго Бернабеу».

Текущий контракт должен был закончиться в 2020 году. Однако за счет продления сделки «Реал» станет самой высокооплачиваемой командой, спонсируемой Adidas.

В текущем сезоне «Реал» выбыл из Кубка Испании и Лиги чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Испании клуб занимает третье место.