КБ «Стрелка» оценило стоимость благоустройства 1 га в российских городах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,52 -0,13 EUR Бирж. 72,16 -0,29 Brent 72,85 +1,15% USD Нал. 65,03 64,14 EUR Нал. 72,84 71,92 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1185 -0,0014 BTC/USD Бирж. 7 837,00 -293,50 IMOEX 2 585,47 +1,21% RTSI 1 262,47 +1,24% DJIA 25 648,02 +0,45% Nasdaq 7 822,15 +1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Транснефть ₽135 900 (-13,69%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Транснефть ₽135 900 (-13,69%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
В Сеть утекли данные о ранее неизвестных российских спутниках Общество, 16:03 Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием Политика, 16:02 Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил ярославский «Локомотив» Спорт, 15:55 Путин объяснил, какие люди любят критику и почему Политика, 15:49 Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе Общество, 15:45 Пост генсека ОДКБ в 2020 году займет белорусский кандидат Политика, 15:44 Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России Политика, 15:43 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 15:43 Суд взыскал с ХК «Спартак» ₽2,3 млн за использование образа Ждуна Общество, 15:41 Альфа-банк назвал самый подходящий для получения кредита знак зодиака Финансы, 15:31 Парламент Австрии выступил за запрет хиджабов в начальных школах Общество, 15:19 Лучшая неделя для Bitcoin за последние годы: что произошло на крипторынке Крипто, 15:19 Башни из песка и соцсети для соседей: в Москве показали дома будущего Недвижимость, 15:17  «Уральские авиалинии» прекратили летать из Жуковского в Париж и Ниццу Общество, 15:15
Бизнес ,  
0 
КБ «Стрелка» оценило стоимость благоустройства 1 га в российских городах
КБ «Стрелка» проанализировало стоимость благоустройства гектара общественных пространств, созданных в последние два года за государственный счет. Самой дорогой оказалась улица Большая Покровка в Нижнем Новгороде
Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

Консалтинговое бюро «Стрелка» провело исследование затрат на благоустройство общественных пространств в России, сравнив, во сколько обошелся 1 га улиц, парков, площадей и набережных в разных городах (результаты исследования есть в распоряжении РБК). В работе оценивались пространства, созданные за счет бюджета.

Лидируют в рейтинге по расходам бюджетных средств на благоустройство гектара общественных пространств Нижний Новгород (128,8 млн руб. за гектар), Тула (87,4 млн руб. за гектар) и Воронеж (78,5 млн руб. за гектар). «Эти цифры нельзя считать окончательными, поскольку помимо прямых контрактов городские власти могут использовать и другие источники финансирования, например привлечение внебюджетных средств. Кроме того, далеко не все проекты завершены на 100%, и часть работ (иногда более дорогостоящих) еще только впереди», — отмечается в исследовании.

В «Стрелке» не анализировали парки Москвы, однако в приложении к исследованию приводится стоимость создания парков «Зарядье» и «Тюфелева роща», которые оказались дороже всех региональных проектов. Так, гектар «Зарядья» обошелся в 404,1 млн руб., а «Тюфелевой рощи», созданной за счет частных инвестиций, — в 130 млн руб.

Больше всего денег города потратили на благоустройство улиц. В среднем 1 га этого типа территории обходится в 51,3 млн руб., но в разных городах стоимость благоустройства улиц может разниться в два-три и даже восемь раз.

Благоустройство улицы Большая Покровка в Нижнем Новгороде обошлось в 128,8 млн руб. за гектар, в Туле (улица Советская) — в 87,4 млн руб., а в Якутске (Городской канал) — 16,5 млн руб. В наибольшей степени на стоимость благоустройства влияют тип и объем мощения, а также строительство — например, временных павильонов, фонтанов, берегоукрепления, отмечают в КБ «Стрелка».

Благоустройство 1 га площадей обходится в среднем в 49,3 млн руб. К этому значению близка стоимость работ на Театральной площади в Липецке (45,8 млн руб. за гектар) и площади Ленина в Пензе (45,5 млн руб. за гектар). Такого сильного разброса, как в случае с улицами, здесь нет, однако на Советскую площадь в Воронеже потратили почти втрое больше, чем на площадь Азатлык в Набережных Челнах (78,5 млн против 27,3 млн руб. за гектар).

В среднем на благоустройство 1 га набережной сегодня тратят 37 млн руб. Этому значению примерно соответствует стоимость работ на набережной реки Суры в Пензе (40,4 млн руб. за гектар) и западной набережной реки Урал в Оренбурге (31,5 млн руб. за гектар). Один из наименее затратных вариантов — благоустройство набережной реки Везелки в Белгороде (19,8 млн руб. за гектар). Самый дорогой — набережная Терека во Владикавказе (50,8 млн руб. за гектар).

Сколько стоит благоустройство парков и что оно дает городам — в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: урбанизация, благоустройство улиц
Материалы по теме
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Общество
Эксперты назвали города России с самыми довольными жизнью людьми
Общество
Аналитики назвали самые популярные у иностранцев города России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter