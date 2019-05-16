КБ «Стрелка» оценило стоимость благоустройства 1 га в российских городах

КБ «Стрелка» проанализировало стоимость благоустройства гектара общественных пространств, созданных в последние два года за государственный счет. Самой дорогой оказалась улица Большая Покровка в Нижнем Новгороде

Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

Консалтинговое бюро «Стрелка» провело исследование затрат на благоустройство общественных пространств в России, сравнив, во сколько обошелся 1 га улиц, парков, площадей и набережных в разных городах (результаты исследования есть в распоряжении РБК). В работе оценивались пространства, созданные за счет бюджета.

Лидируют в рейтинге по расходам бюджетных средств на благоустройство гектара общественных пространств Нижний Новгород (128,8 млн руб. за гектар), Тула (87,4 млн руб. за гектар) и Воронеж (78,5 млн руб. за гектар). «Эти цифры нельзя считать окончательными, поскольку помимо прямых контрактов городские власти могут использовать и другие источники финансирования, например привлечение внебюджетных средств. Кроме того, далеко не все проекты завершены на 100%, и часть работ (иногда более дорогостоящих) еще только впереди», — отмечается в исследовании.

В «Стрелке» не анализировали парки Москвы, однако в приложении к исследованию приводится стоимость создания парков «Зарядье» и «Тюфелева роща», которые оказались дороже всех региональных проектов. Так, гектар «Зарядья» обошелся в 404,1 млн руб., а «Тюфелевой рощи», созданной за счет частных инвестиций, — в 130 млн руб.

Больше всего денег города потратили на благоустройство улиц. В среднем 1 га этого типа территории обходится в 51,3 млн руб., но в разных городах стоимость благоустройства улиц может разниться в два-три и даже восемь раз.

Благоустройство улицы Большая Покровка в Нижнем Новгороде обошлось в 128,8 млн руб. за гектар, в Туле (улица Советская) — в 87,4 млн руб., а в Якутске (Городской канал) — 16,5 млн руб. В наибольшей степени на стоимость благоустройства влияют тип и объем мощения, а также строительство — например, временных павильонов, фонтанов, берегоукрепления, отмечают в КБ «Стрелка».