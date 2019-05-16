В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

Что такое российско-китайский водовод

Проект строительства водопровода, который обсуждали депутаты, предложило китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР. В ноябре прошлого года глава общества Гэ Чжили даже написал письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект.

Китайцы предлагали российским властям построить магистральный водовод Россия — Казахстан — Западный Китай общей протяженностью 1,2–1,5 тыс. км. По замыслу авторов проекта на первом этапе, до 2026 года, надо будет построить первую очередь магистрального трубопровода мощностью 600–700 млн куб. м в год и сети распределительных трубопроводов. На втором этапе, до 2040 года, предлагается построить вторую очередь водовода, что увеличит его мощность до 1,8–2,4 млрд куб. м в год, и реализовать агротехнические и другие проекты, повышающие эффективность водопользования.

Объем инвестиций в весь проект, по оценкам экспертов, может составить до $88 млрд.

Алексей Чепа (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Зачем Китаю российская вода

Необходимость строительства водопровода китайцы, написавшие письмо Медведеву, объясняли тем, что в КНР ряд регионов испытывают значительный дефицит воды. В подготовленном обществом исследовании о проблеме «водного голода» сказано, на севере Китая дефицит пресной воды составляет порядка 70 млрд куб. м. Особенно острая ситуация в Синцзян-Уйгурском автономном районе — там не хватает не менее 12–15 млрд куб. м воды в год. Для Казахстана дефицит воды — пока не такая острая проблема, но там он тоже постепенно растет и к 2040 году может достичь 12 млрд куб. м.

Алтайский край же, напротив, страдает от весенних паводков, из-за которых в регионе образуется избыток воды — 75–100 млн куб. м, говорилось в исследовании. В 2018 году в регионе произошел крупнейший паводок за последние 35 лет: по оценкам бывшего губернатора Алтая Александра Карлина, только первая волна подтоплений нанесла ущерб почти 400 млн руб., а число пострадавших превысило 18 тыс. чел.

Экспорт избыточной воды с Алтая по высокотехнологичному водопроводу модернизирует систему водоснабжения региона, снизит ущерб от паводков, а также обеспечит доступ к современным агротехнологиям, пришли к выводу участники круглого стола в Госдуме. В проект будет вовлечено большое количество российских компаний — проектные институты, металлургические и трубные производства, компании, занимающиеся строительством трубопроводов и т.д. — «с соответствующим мультипликативным эффектом для экономики страны», указано в резолюции по итогам апрельского мероприятия.

Что думают эксперты

Эксперты отнеслись к предложенному проекту скептически, утверждает присутствовавший на круглом столе в Госдуме руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его мнению, «проект абсолютно не проработан».

Проблема нехватки воды в Китае, считает Маслов, относительна: на юге страны водная проблема решается достаточно успешно, поэтому перебросить воду с юга Китая будет ближе и дешевле, чем прокладывать трубопровод из России через Казахстан. Для проекта такого масштаба нужна серьезная экологическая экспертиза, кроме того, требуются очень большие средства для охраны трубопровода, что тоже закладывается в цену, отмечает эксперт. «Себестоимость такой воды в Китае будет по цене бутылки коньяка. При этом в проекте больше всего говорилось о том, какие нужны трубы, — очевидно, что есть лоббистские интересы какой-то компании», — резюмирует Маслов.

Реалистичность проекта вызывает сомнения и у научного руководителя казахстанского института «Технологический холдинг» Серика Буркитбаева. «Вы представляете, о каком масштабе проекта идет речь? Мощность почти 1 млрд куб. м на первом этапе — ни один трубопровод в мире сейчас столько не перекачивает!» — обращает внимание эксперт. Сейчас самый мощный и самый длинный в мире магистральный водовод — Астрахань — Мангышлак, который подает воду на нефтяные месторождения Западного Казахстана, напоминает Буркитбаев. Его протяженность составляет 1041 км, а мощность в десятки раз меньше — около 27 млн куб. м в год. «Даже принимая во внимание масштабы китайских проектов типа «Три ущелья» (самая большая в мире плотинная гидроэлектростанция. — РБК), предлагаемый проект — явная авантюра», — полагает Буркитбаев.