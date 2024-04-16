«Ъ» сообщил о переговорах «Сбера» о покупке «Нетологии»

Покупка «Нетологии» и «Фоксфорда» позволит «Сберу» составить конкуренцию VK и «Яндексу» на рынке онлайн-образования, считают аналитики. В «Нетологии» отказались комментировать «рыночные слухи»

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Сбер» ведет переговоры о покупке образовательных платформ «Нетология» (дополнительное образование) и «Фоксфорд» (школьное образование), сообщили источники «Коммерсанта» на рынке онлайн-образования. О сделке говорят также в Smart Ranking, которая составляет рейтинг крупнейших компаний в сфере онлайн-образования.

«Нетология» и «Фоксфорд» принадлежат TalentTech, а та входит в холдинг «Севергрупп» (гендиректор Алексей Мордашов).

В Smart Ranking оценивают потенциальную сделку в 7–7,5 млрд руб., или одну годовую выручку платформы, рассказала основатель компании Дарья Рыжкова. «Сделка кажется закономерной. Компания активно развивает свои образовательные проекты: это бизнес-школа «Деловая среда», маркетплейс курсов Edutoria, корпоративный «СберУниверситет» и платформа «СберОбразование». Если сделка состоится, у банка будет 7% рынка, сейчас — около 1%», — отмечает она.

По словам Рыжковой, активы TalentTech «закрывают пробел» «Сбера» в сфере образования, поскольку в детском сегменте у компании только платформа «Сберкласс», а в дополнительном профессиональном образовании нет сильного актива». Сделка «позволит образовательному направлению «Сбера» составить серьезную конкуренцию другим экосистемам, таким как VK и «Яндекс», считает она.

В Smart Ranking отметили, что речь может идти о крупнейшей сделке на рынке с начала 2023 года, когда VK выкупил оставшиеся 75% «Учи.ру» за 8,7 млрд руб. Такая оценка предполагала, что полная стоимость актива на тот момент составляла около 11 млрд руб., то есть почти четыре годовые выручки, говорят аналитики.

Источник «Коммерсанта» на рынке сказал, что «Сбер» не будет серьезно трансформировать новые активы, а «просто возьмет под управление выстроенные годами бизнесы».

«Мы не комментируем рыночные слухи», — заявили РБК в «Нетологии». В «Сбере» и «Фоксфорде» отказались от комментариев «Коммерсанту».

«Возможно, сделка знаменует повторный заход «Сбера» в образование. На несколько лет он брал паузу и сейчас намерен снова заявить о себе», — сказал сооснователь «Нетологии», «Фоксфорда» и бизнес-клуба Reforma Максим Спиридонов.