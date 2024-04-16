 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Ъ» сообщил о переговорах «Сбера» о покупке «Нетологии»

«Ъ»: «Сбер» ведет переговоры о покупке «Нетологии» и «Фоксфорда»
Покупка «Нетологии» и «Фоксфорда» позволит «Сберу» составить конкуренцию VK и «Яндексу» на рынке онлайн-образования, считают аналитики. В «Нетологии» отказались комментировать «рыночные слухи»
Сбербанк SBER ₽307 -0,03% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Сбер» ведет переговоры о покупке образовательных платформ «Нетология» (дополнительное образование) и «Фоксфорд» (школьное образование), сообщили источники «Коммерсанта» на рынке онлайн-образования. О сделке говорят также в Smart Ranking, которая составляет рейтинг крупнейших компаний в сфере онлайн-образования.

«Нетология» и «Фоксфорд» принадлежат TalentTech, а та входит в холдинг «Севергрупп» (гендиректор Алексей Мордашов).

В Smart Ranking оценивают потенциальную сделку в 7–7,5 млрд руб., или одну годовую выручку платформы, рассказала основатель компании Дарья Рыжкова. «Сделка кажется закономерной. Компания активно развивает свои образовательные проекты: это бизнес-школа «Деловая среда», маркетплейс курсов Edutoria, корпоративный «СберУниверситет» и платформа «СберОбразование». Если сделка состоится, у банка будет 7% рынка, сейчас — около 1%», — отмечает она.

По словам Рыжковой, активы TalentTech «закрывают пробел» «Сбера» в сфере образования, поскольку в детском сегменте у компании только платформа «Сберкласс», а в дополнительном профессиональном образовании нет сильного актива». Сделка «позволит образовательному направлению «Сбера» составить серьезную конкуренцию другим экосистемам, таким как VK и «Яндекс», считает она.

Глава «Нетологии» — РБК: «Обучение и елки бизнес вычеркивает первыми»
Технологии и медиа
Марианна Снигирева

В Smart Ranking отметили, что речь может идти о крупнейшей сделке на рынке с начала 2023 года, когда VK выкупил оставшиеся 75% «Учи.ру» за 8,7 млрд руб. Такая оценка предполагала, что полная стоимость актива на тот момент составляла около 11 млрд руб., то есть почти четыре годовые выручки, говорят аналитики.

Источник «Коммерсанта» на рынке сказал, что «Сбер» не будет серьезно трансформировать новые активы, а «просто возьмет под управление выстроенные годами бизнесы».

«Мы не комментируем рыночные слухи», — заявили РБК в «Нетологии». В «Сбере» и «Фоксфорде» отказались от комментариев «Коммерсанту».

«Возможно, сделка знаменует повторный заход «Сбера» в образование. На несколько лет он брал паузу и сейчас намерен снова заявить о себе», — сказал сооснователь «Нетологии», «Фоксфорда» и бизнес-клуба Reforma Максим Спиридонов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Нетология онлайн-образование Сбербанк
Материалы по теме
«Сбер» разработает аналог системы SAP по управлению бизнесом
Технологии и медиа
«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности
Бизнес
Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Московская биржа запустила индекс IPO Инвестиции, 11:28
Эксперты Citi предсказали рост цен на золото до $3000 за унцию Инвестиции, 11:21
Тегеран пообещал пустить дипломатов к захваченному российскому моряку Политика, 11:19
Сальдо заявил о ликвидации десанта ВСУ на занятом Украиной берегу Днепра Политика, 11:18
Сделка сорвалась. Как взыскать убытки за это или защититься от претензий Pro, 11:18
В мэрии рассказали о ходе строительства станции метро «Вавиловская» Город, 11:17
Над Белгородом сбили три украинских беспилотника Общество, 11:16
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 11:10
«Ъ» сообщил о переговорах «Сбера» о покупке «Нетологии» Бизнес, 11:08
Суд заочно арестовал автора книги «Вся кремлевская рать» Политика, 11:02
Акции «Русала» упали из-за опасений сокращения экспорта после санкций Инвестиции, 10:57
ФСБ показала допрос подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Политика, 10:56
«Мегамаркет» предложил своим продавцам бонусы и повышенный кешбэк Отрасли, 10:53
Умер призер Олимпиады по спортивной ходьбе Владимир Андреев Спорт, 10:52