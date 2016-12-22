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Бизнес запросил разъяснения Минтранса по медосмотрам доставщиков пиццы
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Бизнес запросил разъяснения Минтранса по медосмотрам доставщиков пиццы
Бизнес, 10:00
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Бизнес запросил разъяснения Минтранса по медосмотрам доставщиков пиццы
Вступающие в декабре поправки в закон «О безопасности дорожного движения» могут осложнить компаниям использование их автопарков, опасаются отраслевые союзы. Они просят Минтранс разъяснить, как правильно трактовать новые требования
Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

Руководители отраслевых объединений — Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, некоммерческого партнерства «Русбренд», Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза», Международной ассоциация делового сотрудничества — обратились к министру транспорта Максиму Соколову с просьбой разъяснить изменения в закон «О безопасности дорожного движения». Поправки, принятые в конце 2017 года и вступающие в силу в этом декабре, могут лишить все компании и организации «возможности оперировать корпоративным легковым автотранспортом», опасаются авторы письма (копия есть у РБК).

В ст. 20 действующей редакции закона «О безопасности дорожного движения» установлены повышенные требования по обеспечению безопасности на дорогах к юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автотранспортом. Такие компании, в частности, должны проводить ежедневный предрейсовый контроль транспортного средства, медицинский осмотр водителей, обеспечить парковку собственного автопарка и т.п.

С декабря эти повышенные требования по обеспечению безопасности на дорогах будут распространяться также на компании, «осуществляющие перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд)».

Отраслевые союзы опасаются, что в такой формулировке новые требования распространятся на сотрудников компаний, управляющих корпоративным легковым автотранспортом. Сейчас нет понимания, нужно ли проходить медосвидетельствование и предрейсовый контроль транспорта доставщику пиццы, менеджеру, который регулярно использует автомобиль в рабочих целях, или торговому представителю, развозящему образцы новой продукции по сетям, поясняет зампредседателя правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Такая ситуация, отмечают авторы письма, создает «существенные риски» для всего корпоративного сегмента транспортного рынка. Только с внедрением ежедневных медосмотров и осмотров автомобилей «неизбежно сократится время на выполнение непосредственных служебных задач сотрудников» и увеличатся расходы компаний на содержание своего автопарка. Поэтому авторы письма и просят разъяснений Минтранса. Если суть новых правил такова, как ее понимает бизнес, то тогда, по мнению отраслевых объединений, необходимо создать рабочую группу для изменения закона.

​В министерство письмо пока не поступило, сообщил РБК представитель Минтранса, добавив, что его рассмотрят «в установленном порядке», когда оно будет получено.

Дополнительные расходы

На 1 января 2018 года парк легковых автомобилей, зарегистрированных на юрлица, составлял, по данным агентства «Автостат», 1,69 млн машин — это 4% от общего количества автомобилей в России. Сколько из них приходится на корпоративные автопарки, неизвестно. В самих отраслевых объединениях оценку, какое количество легковых автомобилей может подпасть под действие поправок, дать не смогли. Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина отказалась от комментариев.

Исполнительный директор «РусБренда» Алексей Поповичев приводит такой пример: у крупного производителя продуктов питания, являющегося членом партнерства, собственный автопарк достигает 1,5 тыс. служебных машин, дополнительные затраты только на организацию парковки оцениваются в 80–100 млн руб. в год.

Средние затраты на одну служебную машину в случае, если на нее распространяются повышенные требования к обеспечению безопасности на дорогах, могут составить «сотни тысяч рублей» в год, считает директор Международной ассоциации делового сотрудничества Юрий Манюлик. Это, по его словам, и расходы на стоянку, медобслуживание, содержание специального штата, который будет это все отслеживать, и пр. Дополнительные расходы компании в таком случае будет зависеть от размеров автопарка.

Подавляющее большинство корпоративных клиентов — до 90% — покупают 1–3 машины, констатирует представитель автодилера «Авилон». Но крупные компании зачастую не покупают автотранспорт для служебных целей, а берут его в лизинг, уточняет один из собеседников РБК.

Напрасные волнения?

Опрошенные РБК юристы опасения отраслевых объединений не разделяют. Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает поправки в закон «О безопасности дорожного движения» закономерными. По его мнению, служебный транспорт приобретен именно для извлечения прибыли в ходе хозяйственной деятельности и выполняет ту же функцию транспортировки, что и грузовики, водители которых традиционно проходят осмотр и получают путевой лист.

В данном случае надо разделять два понятия — «медосвидетельствование» (ежедневная проверка перед рейсом) и «медицинский осмотр» (подтверждение того, что водитель может управлять автомобилем), обращает внимание адвокат, преподаватель Санкт-Петербургского института внешних экономических связей экономики и права Дмитрий Новожилов. Всем пользующимся служебным автотранспортом, включая менеджеров и торговых агентов, нужно проходить именно медицинский осмотр, считает юрист. Частота таких осмотров в законе не определена. ​Скорее всего, периодичность будет устанавливаться дополнительно отдельным нормативно-правовым актом, и вполне вероятно, что результаты ежегодной диспансеризации можно будет приравнять к таким медосмотрам, полагает Новожилов.

Требования по обеспечению стоянки транспортных средств тоже не приведут к кардинальным переменам, полагает руководитель судебно-претензионного отдела Российского правового центра Али Тхакахов. Сейчас служебный транспорт также где-то «ночует». «Наверняка у организаций есть свои гаражи, стоянки, как собственные, так и по найму. Такого же принципа юрлицам придется придерживаться и дальше», — заключает юрист.

Авторы: Наталья Новопашина, Валерия Комарова.
Теги: Минтранс , пдд , письмо , российское законодательство , опасения
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