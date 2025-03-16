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Бизнес ,  
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В каких регионах гостиницы заработали больше всего. Инфографика

Появился список регионов с самыми большими заработками гостиниц в 2024 году

Краснодарский край, Москва и Петербург стали лидерами среди регионов по заработку гостиниц в 2024 году. Больше всех заработали гостиницы в Краснодарском крае — 221 млрд руб., Москве — 165,4 млрд руб., Петербурге — 77,2 млрд руб., следует из предварительных данных Росстата.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

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Теги
Анна Захарова Анна Захарова, Мария Лозовая
гостиницы регионы выручка отели туризм
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Доходы российских гостиниц в 2024 году превысили ₽1 трлн
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