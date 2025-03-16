Появился список регионов с самыми большими заработками гостиниц в 2024 году

В каких регионах гостиницы заработали больше всего. Инфографика

Краснодарский край, Москва и Петербург стали лидерами среди регионов по заработку гостиниц в 2024 году. Больше всех заработали гостиницы в Краснодарском крае — 221 млрд руб., Москве — 165,4 млрд руб., Петербурге — 77,2 млрд руб., следует из предварительных данных Росстата.