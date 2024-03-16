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WSJ узнала о расследовании в США из-за продажи наркотиков через Facebook

WSJ: власти США расследуют роль Meta в продаже наркотиков через Facebook
В США расследуют возможную роль Meta в незаконной продаже наркотиков через соцсети корпорации, узнала WSJ. Заняться проблемой продажи запрещенных веществ в соцсетях надзорные ведомства попросили сенаторы
Фото: Jodi & Jake / moodboard / Global Look Press
Фото: Jodi & Jake / moodboard / Global Look Press

Прокуратура штата Вирджиния (США) начала расследование против Meta Platforms Inc. (ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена) из-за незаконной продажи наркотиков через принадлежащие корпорации соцсети, включая Facebook и Instagram, выяснила The Wall Street Journal (WSJ).

В распоряжении газеты оказались судебные запросы, в которых говорится о «нарушениях контента о наркотиках на платформах Meta и/или незаконной продаже наркотиков через платформы Meta». Источники WSJ уточнили, что помощь прокуратуре в расследовании оказывает Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (Food and Drug Administration, FDA).

Как отмечает WSJ, подобные расследования не всегда заканчиваются предъявлением обвинений, однако даже топ-менеджеры Meta ранее признавали проблему с продажей наркотиков через соцсети.

Для проверки рекламодателей и контента Meta уже привлекла сторонние организации, отмечает WSJ. Одна из них — LegitScript — помогает определить, какие компании могут рекламировать и продвигать рецептурные лекарства на ее платформах. Кроме этого, Facebook заключила партнерство с исследовательской группой из Университета Алабамы, которая помогает выявить контент, связанный с продажей наркотиков. В самой компании заявили, что сотрудничают с властями и готовы помогать в «борьбе с распространением запрещенных веществ».

Каннабис, опиоиды и некоторые виды стимуляторов классифицируются в США как контролируемые вещества и запрещены к употреблению на федеральном уровне. При этом наркополитика в США также регулируется законами штатов, и, например, употребление каннабиса разрешено в 38 из 50 штатов для медицинского использования и в 24 штатах для рекреационного.

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США уже несколько лет борются с масштабной опиоидной эпидемией. Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), только в период с 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки опиоида фентанила вырос почти в четыре раза, до 100 тыс. умерших. Отравление этим веществом стало самой частой причиной летальных исходов среди американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

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В прошлом месяце группа американских сенаторов направила письмо в FDA с просьбой принять меры против продажи рецептурных лекарств в социальных сетях, заявив, что «в надзоре FDA зияют дыры». В письме в том числе приводятся результаты расследования WSJ 2022 года о вводящей в заблуждение рекламе компаний телемедицины. Тогда газета обнаружила, что компании телемедицины размещают рекламу в социальных сетях в основном вне правил FDA, регулирующих производителей лекарств. Таким образом продавцы могли продвигать продажу веществ с содержанием наркотиков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Facebook наркотики США расследование
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