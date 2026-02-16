 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США

В прошлом году среди 1,5 тыс. крупных американских компаний каждая девятая сменила гендиректора, пишет WSJ со ссылкой на данные исследования Spencer Stuart. На смену зачастую приходят более молодые и менее опытные кандидаты
Фото: Harry Hart / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Harry Hart / imageBROKER.com / Global Look Press

За 2025 год среди 1,5 тыс. крупных публичных американских компаний примерно каждая девятая сменила гендиректора (СЕО), что является самым высоким показателем как минимум с 2010 года, когда США выходили из мирового финансового кризиса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет кадрового агентства Spencer Stuart.

Из-за рекордной текучки кадров у руля крупных американских компаний оказалось много новых гендиректоров, которые моложе и менее опытны, чем их предшественники, отмечает газета.

В США сообщили о самых массовых увольнениях с 2009 года
Бизнес
Фото:Scott Olson / Getty Images

За последние месяцы руководство сменили такие компании, как Walmart, Procter & Gamble, Lululemon Athletica, Disney, PayPal и HP. WSJ назвала смену руководства в этих и других компаниях «масштабным экспериментом в области лидерства» — компаниям предстоит работать в условиях стремительного развития ИИ, слома привычных бизнес-моделей, экономической турбулентности и геополитической нестабильности.

«Если генеральный директор не добьется прогресса как внутри компании за счет улучшения операционных показателей, так и в глазах инвесторов, то советы директоров будут проявлять еще большее нетерпение, чем раньше», — сказал руководитель глобальной практики по подбору руководителей высшего звена в кадровом агентстве Spencer Stuart Джеймс Ситрин.

В России — массовые увольнения гендиректоров. Почему ими недовольны
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

Некоторые перестановки, как пишет WSJ, готовились годами (как передача власти Уорреном Баффеттом в Berkshire Hathaway), другие произошли внезапно — например, увольнение главы CarMax из-за спада продаж или смена руководства в HP и PayPal.

Средний возраст новых генеральных директоров, по данным WSJ, снизился с 56 до 54 лет. Более 80% из 168 назначенных в прошлом году руководителей заняли пост впервые — у них не было опыта управления публичными компаниями или крупными самостоятельными структурами. Две трети из них раньше никогда не входили в советы директоров корпораций.

Когда компании все же привлекали опытных руководителей, это часто указывало на кризис, пишет газета. По данным Spencer Stuart, в прошлом году выросло число случаев, когда управление временно передавали более опытному члену совета директоров вместо гендиректора. Так произошло с 15% новых CEO в технологическом секторе, медиа и телекоме.

Массовые увольнения в американских компаниях проходят и среди рядовых сотрудников, заметила компания Challenger, Gray & Christmas Inc., которая занимается дальнейшим трудоустройством сокращенного персонала. По ее данным, масштабы увольнений достигли уровня 2009 года — пика Великой рецессии. В январе американские компании сократили 108 435 рабочих мест, что на 118% больше данных за тот же период в 2025 году.

По данным исследования «Российский индекс CEO — 2025», проведенного консалтинговой компанией SQN, с декабря 2024-го по декабрь 2025 года гендиректоров поменяли 18% российских компаний. При этом, по данным Global CEO Turnover Index, который рассчитывает американский консалтер Russell Reynolds Associates, за аналогичное время первые лица поменялись лишь в 11,2% крупнейших публичных компаний планеты. Опрошенные РБК кадровики подтвердили, что с 2022 года это уже вторая волна смены гендиректоров. Первая была сразу после введения санкций — многие руководители уехали.

