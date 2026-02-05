В США сообщили о самых массовых увольнениях с 2009 года

В январе американские компании уволили более 108 тыс. сотрудников. Это на 118% больше, чем за тот же период в 2025 году, и самые масштабные показатели с 2009 года

Американские компании объявили о самом масштабном количестве сокращений в январе с пика Великой рецессии 2009 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Challenger, Gray & Christmas Inc., которая занимается трудоустройством уволенных сотрудников.

В январе американские компании сократили 108 435 рабочих мест, что на 118% больше данных за тот же период в 2025 году. Планы по найму снизились на 13% по сравнению с тем же периодом и составили 5306 человек — так мало не было ни в одном январе за всю историю наблюдений Challenger, Gray & Christmas Inc. (с 2009 года, когда компания начала вести такую статистику).

«Обычно в первом квартале мы фиксируем большое количество сокращений рабочих мест, но это самый высокий показатель за январь. Большинство планов были разработаны к концу 2025 года, что говорит о не слишком оптимистичных оценках работодателями перспектив на 2026 год», — рассказал директор по доходам компании Энди Челленджер.

Согласно отчету, главными причинами сокращений в январе стали потеря крупных контрактов с клиентами, экономические условия и реструктуризация.

Так, почти половина сокращений в январе произошла в Amazon.com Inc. (крупнейший онлайн-ретейлер), United Parcel Service Inc. (UPS, крупнейшая служба доставки) и Dow Inc. (химический концерн).

Amazon объявила о сокращении 16 тыс. корпоративных позиций в рамках реструктуризации, а UPS сообщила, что сократит до 30 тыс. рабочих мест. Dow планирует уволить около 4,5 тыс. человек. О сокращениях также сообщили Peloton Interactive Inc. (производитель фитнес-оборудования) и Nike Inc (производитель спортивной обуви и одежды).

В конце января Financial Times сообщила о планах Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot и других крупных американских компаний сократить более 52 тыс. рабочих мест из-за экономической неопределенности и необходимости инвестировать в искусственный интеллект.

Финансовый директор UPS Брайан Дайкс связал такие меры с оптимизацией расходов из-за сокращения объема перевозок для Amazon. Сам Amazon решил уволить сотрудников для «устранения бюрократии», а Dow — в рамках плана «радикального упрощения операционной модели».

Несмотря на это, общий уровень увольнений в США остается низким. Уровень безработицы в стране в декабре 2025 года составил 4,4%, что свидетельствует о «признаках стабилизации» на рынке труда, утверждает Федеральная резервная система.

В 2025 году бизнес в США уволил 1,2 млн человек, следует из данных рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas. Это на 58% превышает значение 2024 года.