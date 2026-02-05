 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

В США сообщили о самых массовых увольнениях с 2009 года

В январе американские компании уволили более 108 тыс. сотрудников. Это на 118% больше, чем за тот же период в 2025 году, и самые масштабные показатели с 2009 года
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Американские компании объявили о самом масштабном количестве сокращений в январе с пика Великой рецессии 2009 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Challenger, Gray & Christmas Inc., которая занимается трудоустройством уволенных сотрудников.

В январе американские компании сократили 108 435 рабочих мест, что на 118% больше данных за тот же период в 2025 году. Планы по найму снизились на 13% по сравнению с тем же периодом и составили 5306 человек — так мало не было ни в одном январе за всю историю наблюдений Challenger, Gray & Christmas Inc. (с 2009 года, когда компания начала вести такую статистику).

«Обычно в первом квартале мы фиксируем большое количество сокращений рабочих мест, но это самый высокий показатель за январь. Большинство планов были разработаны к концу 2025 года, что говорит о не слишком оптимистичных оценках работодателями перспектив на 2026 год», — рассказал директор по доходам компании Энди Челленджер.

Согласно отчету, главными причинами сокращений в январе стали потеря крупных контрактов с клиентами, экономические условия и реструктуризация.

Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников
Экономика
Фото:Stock-Asso / Shutterstock

Так, почти половина сокращений в январе произошла в Amazon.com Inc. (крупнейший онлайн-ретейлер), United Parcel Service Inc. (UPS, крупнейшая служба доставки) и Dow Inc. (химический концерн).

Amazon объявила о сокращении 16 тыс. корпоративных позиций в рамках реструктуризации, а UPS сообщила, что сократит до 30 тыс. рабочих мест. Dow планирует уволить около 4,5 тыс. человек. О сокращениях также сообщили Peloton Interactive Inc. (производитель фитнес-оборудования) и Nike Inc (производитель спортивной обуви и одежды).

В конце января Financial Times сообщила о планах Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot и других крупных американских компаний сократить более 52 тыс. рабочих мест из-за экономической неопределенности и необходимости инвестировать в искусственный интеллект.

Финансовый директор UPS Брайан Дайкс связал такие меры с оптимизацией расходов из-за сокращения объема перевозок для Amazon. Сам Amazon решил уволить сотрудников для «устранения бюрократии», а Dow — в рамках плана «радикального упрощения операционной модели».

Несмотря на это, общий уровень увольнений в США остается низким. Уровень безработицы в стране в декабре 2025 года составил 4,4%, что свидетельствует о «признаках стабилизации» на рынке труда, утверждает Федеральная резервная система.

В 2025 году бизнес в США уволил 1,2 млн человек, следует из данных рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas. Это на 58% превышает значение 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
массовые увольнения США компании
Материалы по теме
Bloomberg предупредил о первом в истории сокращении населения США
Общество
NYT узнала об увольнении около 300 журналистов The Washington Post
Общество
Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Курс биткоина упал на 10% за день Финансы, 21:38
У шведской сборной по хоккею сломался туалет во время матча на Олимпиаде Спорт, 21:37
СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений Спорт, 21:36
ЦБ пошел на уступки МФО после требования по биометрии Финансы, 21:31
Time назвал истоки «одержимости Трампа» Гренландией Политика, 21:28
Рубио оставил одну из своих должностей в администрации Трампа Политика, 21:19
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Клинтон захотела публично давать показания по делу Эпштейна Политика, 21:19
Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров Политика, 21:12
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Правозащитники сообщили о прекращении уголовного дела против Манькиевой Общество, 20:59
В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за России Политика, 20:56
Уиткофф назвал решающим для мира канал связи между военными США и России Политика, 20:56
Третья ракетка России проиграла американке на крупном турнире в Абу-Даби Спорт, 20:51