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«Известия» узнали, что в России вырос спрос на кустарные компьютеры

«Известия»: россияне стали больше покупать компьютеры кустарной сборки
Доля собранных кустарным или полукустарным способом настольных компьютеров за прошлый год выросла с 11 до 20%, сообщают «Известия». Продажи таких ПК увеличились более чем вдвое, до 260 тыс. штук
Фото: Lia Sanz / Shutterstock
Фото: Lia Sanz / Shutterstock

Доля проданных в России настольных персональных компьютеров (ПК), которые не относились к какому-либо бренду, за 2023 год выросла с 11 до 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет компании — партнера нескольких производителей электроники.

Эти устройства собираются кустарным или полукустарным способом в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика, который зачастую сам приносит запчасти. Продажи таких компьютеров за прошлый год выросли более чем вдвое, до 260 тыс. штук, пишет издание.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Известиям», что кустарная сборка компьютеров под заказ практиковалась всегда, но рост интереса к таким устройствам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х. Он также отметил, что настольные ПК ведущих брендов перестали поставляться в Россию, а по параллельному импорту их ввозят значительно меньше, чем ноутбуки. Соответственно, нишу занимают локальные сборщики.

Собеседники «Известий» объяснили тренд рынка развитием гейминга в России, поскольку любителям видеоигр необходимы ПК с оптимальными техническими характеристиками. По подсчетам IT-холдинга Fplus, собранный настольный компьютер из купленных запчастей примерно на 10% дешевле готового. Представитель компании также подчеркнул, что у современных компьютеров открытая архитектура, благодаря чему их можно собирать как конструктор, быстро заменяя элементы, поэтому даже самостоятельная сборка техники фактически уже не считается кустарной.

По данным «Авито», на которые ссылается издание, в 2023 году продажи собранных частными лицами компьютеров выросли на 66%, а средняя цена составила 40 тыс. руб. На Wildberries доля таких ПК выросла до 30%, а продажи комплектующих для них — на 40%.

Кроме того, в прошлом году в 2,5 раза вырос спрос на услуги по сборке ПК, а число таких мастеров увеличилось на 68%, рассказал собеседник «Известий».

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Ранее BusinesStat отмечал, что импорт портативных компьютеров в Россию сократился в 2022 году на 24,3%, до 6 млн штук, на фоне отказа от торговли зарубежных производителей (включая Acer, Apple, Asus, Dell и HP) и технологических санкций.

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