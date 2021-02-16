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Сбербанк купил работавшую над ё-мобилем компанию

Речь идет о компании «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала российский ё-мобиль с 2010 года. В 2014 году проект был закрыт до начала серийного выпуска
Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 059,67 +0,15% Купить
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Сбербанк через «Цифровые активы» приобрел у белорусской «Кейджи Импэкс» 100% компании «Ё-инжиниринг», следует из данных СПАРК. Внимание на сделку обратила газета «Коммерсантъ».

В Сбербанке подтвердили закрытие сделки, но отказались раскрыть сумму инвестиций, пишет газета. Там уточнили, что команда «Ё-инжиниринг» будет работать над Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) — созданной осенью прошлого года платформе для будущих беспилотных автомобилей.

Проект ё-мобиля, проектированием которого занималась «Ё-инжиниринг», в 2010 году анонсировал бизнесмен Михаил Прохоров, автомобиль планировалось производить на строящемся заводе в промзоне Марьино под Санкт-Петербургом. Планировалось, что проектная мощность завода в 2018 году составит 40 тыс. автомобилей в год. В апреле 2014 года группа ОНЭКСИМ Прохорова отказалась от проекта, объяснив это изменением конъюнктуры авторынка, общей ситуацией в экономике и ослаблением рубля. Основную часть документации по ё-мобилю за €1 получил государственный институт НАМИ.

Журнал «За рулем» называл владельцем «Кейджи Импэкс», которой в последние годы принадлежала «Ё-инжиниринг», Андрея Гинзбурга, указывает «Коммерсантъ». Гинзбург также возглавлял «Ё-Авто», работал над ё-мобилем, был главным конструктором проекта. В 2017 году «Кейджи Импэкс» участвовала в проекте белорусского электромобиля на базе Geely, а последний анонсированный проект компании — разработка «полностью электрических» мотоциклов Punch. О компетенциях или разработках по автономным технологиям или беспилотникам у «Ё-инжиниринг» никогда не упоминалось, отмечает газета.

Сбербанк создал компанию по развитию беспилотных автомобилей
Бизнес
Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сбербанк объявил о выделении отдельной дочерней компании SberAutoTech, которая займется созданием платформы для будущих беспилотных автомобилей, 4 сентября. В банке сообщали, что в планах компании выпустить первые беспилотные автомобили (для тестов) на дороги общего пользования в конце 2020-го — начале 2021 года, а также запустить в тестовую эксплуатацию новую операционную систему, «позволяющую существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров».

Сергей Удалов из «Автостата» в беседе с газетой отметил, что ё-мобиль был хорошим маркетинговым ходом, но для создания машины, по его мнению, требуются опытные инженеры из крупных концернов. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting сообщил газете, что Сбербанк активно развивает логистические направления, а беспилотники — «перспективное в долгосрочном плане решение логистических задач, особенно в грузоперевозках».

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