Сбербанк купил работавшую над ё-мобилем компанию

Речь идет о компании «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала российский ё-мобиль с 2010 года. В 2014 году проект был закрыт до начала серийного выпуска

Сбербанк через «Цифровые активы» приобрел у белорусской «Кейджи Импэкс» 100% компании «Ё-инжиниринг», следует из данных СПАРК. Внимание на сделку обратила газета «Коммерсантъ».

В Сбербанке подтвердили закрытие сделки, но отказались раскрыть сумму инвестиций, пишет газета. Там уточнили, что команда «Ё-инжиниринг» будет работать над Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) — созданной осенью прошлого года платформе для будущих беспилотных автомобилей.

Проект ё-мобиля, проектированием которого занималась «Ё-инжиниринг», в 2010 году анонсировал бизнесмен Михаил Прохоров, автомобиль планировалось производить на строящемся заводе в промзоне Марьино под Санкт-Петербургом. Планировалось, что проектная мощность завода в 2018 году составит 40 тыс. автомобилей в год. В апреле 2014 года группа ОНЭКСИМ Прохорова отказалась от проекта, объяснив это изменением конъюнктуры авторынка, общей ситуацией в экономике и ослаблением рубля. Основную часть документации по ё-мобилю за €1 получил государственный институт НАМИ.

Журнал «За рулем» называл владельцем «Кейджи Импэкс», которой в последние годы принадлежала «Ё-инжиниринг», Андрея Гинзбурга, указывает «Коммерсантъ». Гинзбург также возглавлял «Ё-Авто», работал над ё-мобилем, был главным конструктором проекта. В 2017 году «Кейджи Импэкс» участвовала в проекте белорусского электромобиля на базе Geely, а последний анонсированный проект компании — разработка «полностью электрических» мотоциклов Punch. О компетенциях или разработках по автономным технологиям или беспилотникам у «Ё-инжиниринг» никогда не упоминалось, отмечает газета.