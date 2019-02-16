ФТС разъяснила необходимость расширения продуктового эмбарго

Инициатива связана с выявлением регулярных попыток незаконного ввоза санкционной продукции с использованием «товаров прикрытия». О предложении ФТС расширить продовольственное эмбарго сообщал ранее РБК

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России объяснила, с чем связано ее предложение расширить список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Как заявил в субботу журналистам представитель ведомства, ФТС выявляет попытки​ незаконного ввоза санкционной продукции с использованием «товаров прикрытия» под видом продукции из разрешенных стран, сообщает «РИА Новости».

По словам представителя ФТС, подобные попытки выявляются регулярно. Он уточнил, что санкционные товары ввозятся «путем изъятия сопроводительных документов с указанием реальной страны-происхождения, путем перемаркировки товаров». Наиболее характерным примером, по его словам, является провоз хамона из ЕС под видом мясной продукции из разрешенных стран с указанием заведомо неверного кода.

О предложении ФТС расширить продовольственное эмбарго накануне сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо ведомства в Минсельхоз. В министерстве подтвердили, что получили данное предложение ФТС и заверили, что оно находится на рассмотрении.

Из письма следовало, что под запрет может попасть ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, икры осетровых, консервированных овощей, фруктов, а также джемов и фруктовых соков. Кроме того, запрет предлагается распространить на ввоз свежей и охлажденной баранины и козлятины, некоторых субпродуктов и ряда других товаров. Впервые ФТС предлагает установить запрет не на отдельные товары, а на целые категории товаров.