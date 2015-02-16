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Судьба иска сенатора Лебедева к немецкой RWE на €675 млн решится в марте
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Судьба иска сенатора Лебедева к немецкой RWE на €675 млн решится в марте
Бизнес, 16 фев 2015, 15:15
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Судьба иска сенатора Лебедева к немецкой RWE на €675 млн решится в марте
Слушания по иску структур сенатора Леонида Лебедева к немецкой компании RWE могут начаться в конце марта. Он требует компенсации в €675 млн за отказ от сделки по ТГК-2 в 2008 году
Фото: Getty Images

Слушания в марте

12 февраля в Земельном суде города Эссена (ФРГ) прошло судебное разбирательство по иску, поданному компанией Rustenburg к компании RWE и бывшему председателю правления RWE Юргену Гроссманну. Речь шла о допустимости рассмотрения иска в Германии: суд объявит свое решение 24 марта. Об этом РБК сообщил представитель Лебедева. Представитель RWE ранее подтверждал РБК, что именно к этому сроку станет ясен ход процесса в Эссене.

Компания Rustenburg отстаивает в суде свои интересы и интересы ООО «Корес инвест» – входит в состав ГК «Синтез» сенатора Леонида Лебедева, владеет долей в энергокомпании ТГК-2. Лебедев выступает свидетелем истца по данному делу.

В марте 2008 года его ГК «Синтез» и RWE заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало, что они подпишут соглашение акционеров и передадут в специально созданное СП пакет акций ТГК-2. 51% СП должна была контролировать немецкая компания и взять на себя такую же долю расходов. «Синтез» в интересах будущего СП приобрел у РАО ЕЭС 44,8% ТГК-2 за 16,5 млрд руб. (70% средств были заемными). RWE, когда разразился кризис, заявила, что проект стал для нее нецелесообразным. Лебедев требует с немецкой компании выплаты компенсации на €675 млн (плюс пени за просрочку исполнения платежей и судебные расходы) из-за разрыва соглашения о совместных инвестициях в ТГК-2.​

В 2008 году «Корес инвест» подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), целью которого было побудить RWE вернуться в сделку по приобретению акций ТГК-2. Свидетелем по делу там также был Лебедев. ​

Внедоговорные обязательства

«Предметом иска, поданного в Земельный суд г. Эссен в отношении RWE и Гроссманна вслед за окончанием судебного процесса в LCIA, является компенсация убытков, понесенных в связи с неожиданным и немотивированным выходом RWE из сделки по приобретению акций ТГК-2 в 2008 году, – подтвердил РБК ​представитель Лебедева. –​​ В результате действий RWE и Гроссманна был нанесен существенный ущерб российской компании, которая к этому времени уже приобрела (в основном на заемные средства) в интересах совместного предприятия с RWE контрольный пакет генерирующей компании ОАО «ТГК-2» и рассчитывала на участие RWE в капитале ТГК-2 в качестве старшего партнера».

По его словам, принципиальное отличие между судебными процессами в Лондоне и Эссене состоит в том, что иск в Лондонский арбитраж был основан на заключенном предварительном договоре, а иск в Эссене – на многочисленных внедоговорных обязательствах RWE, которые «детально зафиксированы» в различных документах и собранные вместе являются «солидной доказательной базой»​​.

Адвокат Гроссманна Йохем Райхерт в интервью Süddeutsche Zeitung назвал иск с участием Лебедева «неприемлемым и необоснованным».

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия в шести регионах – Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 2582,5 МВт, тепловая – 12 473 тыс. Гкал/ч.

В 2007 году, накануне продажи и сделки с RWE, ТГК-2 работала с прибылью, а по итогам первого полугодия 2014 года получила убыток по МСФО в 209 млн руб. Краткосрочный долг на 30 июня 2014 года – 11,6 млрд руб., долгосрочный – 3,5 млрд руб.

Спор с RWE ​не единственный судебный процесс, в котором участвует Лебедев. Год назад он подал иск против Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника в суд Нью-Йорка, потребовав от них более $2 млрд за продажу ТНК-BP в марте 2013 года (сенатор называет себя «тайным акционером» этой компании).

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: RWE , Лебедев
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