Основатель петербургского ресейлера Apple погиб при сходе лавины

Бизнесмен Андрей Годунов основал группу компаний, куда входит ресейлер техники Apple — петербургская компания iPort. 8 января бизнесмен погиб, катаясь на снегоходе в Хибинах

Вид на Хибины (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Одним из петербуржцев, погибших при сходе лавины в Хибинах, оказался Андрей Годунов, учредитель NBCom Group, которая владеет одним из крупнейших в России ресейлеров Apple — компанией iPort. Об этом сообщают «Коммерсантъ — Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в iPort, телеграм-канал Baza и РЕН ТВ.

ЧП произошло в начале января. Управление МЧС по Мурманску сообщило, что в районе перевала Рамзай в Хибинах на туристов, катавшихся на снегоходах, сошла лавина. В Следственном комитете передали, что погибли двое жителей Петербурга 1975 и 1969 года рождения. Их имен ведомство не привело.

Второй погибший — предприниматель Игорь Слонский, пишет издание.

NBCom Group (ООО «Энбиком Групп») была основана в 2001 году. Входящая в группу компаний сеть iPort (ООО «Портативная техника») насчитывает 27 магазинов и сервисных центров в российских регионах. По данным сервиса СБИС, по состоянию на 2022 год рыночная стоимость первого актива составляла 4,4 млн руб., второго — 1,8 млрд руб. Однако, отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, реальную цену определить сложно, поскольку головная компания могла быть убыточна: из бухгалтерской отчетности следует, что NBCom Group в последний раз получала прибыль в 2019 году. РБК направил запрос в компанию.

В 2023 году издание «Деловой Петербург» оценило состояние Годунова в 3,5 млрд руб.