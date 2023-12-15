Чешский миллиардер перевел активы в ОАЭ после претензий из-за кредитов

Пятый по размеру состояния в Чехии миллиардер Витек зарегистрировал в ОАЭ две компании почти сразу после того, как его компанию CPI обвинили в завышении стоимости активов

Абу-Даби (Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Миллиардер из Чехии Радован Витек (состояние, по версии Forbes, $6,5 млрд, пятый в национальном рейтинге) зарегистрировал в Абу-Даби (ОАЭ) в начале декабря две свои компании — Rising Falcon Holding Limited и Rising Falcon Number 1 Holding Limited — почти сразу после того, как его компанию обвинили CPI Property Group SA обвинили в завышении стоимости активов, сообщает Bloomberg. Все его компании специализируются на недвижимости.

В ноябре занимающаяся инвестиционными исследованиями фирма Muddy Waters сообщила, что принадлежащая на 86% Витеку CPI завысила стоимость своих активов и что данные о ее финансовом состоянии могут быть искажены. По подсчетам Bloomberg, CPI имеет непогашенные кредиты и облигации на сумму около €7,8 млрд ($8,5 млрд).

Кроме того, Muddy Waters заявляла, что миллиардер получил выгоду от некоторых нераскрытых сделок со связанными сторонами. В частности, речь шла о продаже двух земельных участков и их обратном выкупе по более высокой цене.

В CPI отвергли обвинения, заявив, что не скрывали сделки с Витеком или другими сторонами. Одно из обвинений компания назвала несостоятельным потому, что в отчете была обнаружена опечатка, которая привела к неверным расчетам, сделанным Muddy Waters.

После появления обвинений ценные бумаги CPI упали в цене, но затем стали отыгрывать падение.

Bloomberg отмечает, что в последнее время в Абу-Даби перевели свой бизнес многие состоятельные люди из разных стран. В частности, летом стало известно, что так поступил российский миллиардер и основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Он перевел свои доли с Кипра в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби.

Агентство указывает, что столица ОАЭ — это «дом» богатейшей семьи мира, королевской семьи Абу-Даби, ее глава — шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян. Как пишет Bloomberg на основе собственного анализа, их чистый капитал — не менее $300 млрд, что больше, чем у семьи Уолтонов, владеющей корпорацией Walmart ($225 млрд), которую признавали самой богатой ранее.