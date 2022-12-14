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Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня

Площадь нераспроданных квартир в новостройках выросла до 66 млн кв. м
Доля нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордных 66%. Причина — низкий спрос, который может продолжить падение на фоне возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре 2022 года достигла 66 млн кв. м, или 66% от общего объема жилья в стадии строительства (учитывались квартиры, которые уже доступны к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок), подсчитали в компании «INFOLine-Аналитика» на основе данных единой информационной системы жилищного строительства. Это максимальный показатель как минимум с января 2020 года (данные с этого периода учитываются в единой системе). При этом, как отмечает Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики», это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

По данным аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 млн кв. м, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Еще около 25 млн кв. м строящегося жилья приходится на проекты, продажи в которых пока не открыты.

Как менялся объем предложения квартир

В январе 2020 года площадь нераспроданных квартир составляла почти 62 млн кв. м (60% объектов в стадии строительства на тот момент). В апреле того же года для поддержки застройщиков на фоне начала пандемии COVID-19 была запущена программа льготной ипотеки, после чего этот показатель снизился и к концу 2020-го составил около 53 млн кв. м. В 2021 году в зависимости от месяца площадь нераспроданных квартир колебалась от 51 млн до 59 млн кв. м.

Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня

«Сегодняшняя ситуация говорит о том, что баланс на рынке жилищного строительства смещается в сторону предложения», — отмечают в аналитическом центре «Дом.РФ». Аналитики госкомпании поясняют, что уже несколько лет запасы непроданного жилья были на минимуме, на фоне чего цены стремительно росли, а с ростом предложения в последние несколько месяцев рост цен на новостройки замедлился. Например, в Москве, по данным агентства недвижимости «Метриум», в этом году цены на квартиры и апартаменты выросли на 7,7%, тогда как в прошлом году — на 20%.

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Строительные компании вошли в 2022 год с высоким уровнем финансовой устойчивости, их просроченная задолженность опустилась до минимального уровня за последние семь лет, говорит Бурмистров. По результатам прошлого года она составила 10,9%, а к концу третьего квартала 2022 года она снизилась до 7,4%.

По данным «INFOLine-Аналитики», несмотря на рост доли непроданных квартир, пока ситуация с финансированием в сегменте жилищного строительства выглядит благоприятной. Она сохранится на таком уровне по крайней мере до конца первого полугодия 2023 года, пока у застройщиков есть возможность без штрафов задерживать сроки ввода объектов, считает Бурмистров. «Далее, если не появится дополнительных драйверов, ситуация может начать ухудшаться», — говорит он.

Как спрос повлиял на ситуацию

В «Дом.РФ» связывают большой объем нераспроданного жилья с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов (в 2021 году они вывели на рынок 43 млн кв. м, за 11 месяцев 2022 года — 37,3 млн кв. м), но стал снижаться спрос. По данным Росреестра, в январе—сентябре 2022 года продажи в новостройках в России снизились на 15,5%, до 533,7 тыс. квартир.

В первом квартале 2022 года продажи были на 30% выше, чем в начале прошлого года, из-за всплеска в марте. Он произошел из-за того, что в конце февраля, после начала боевых действий на Украине и введения санкций в отношении России, ключевая ставка ЦБ была увеличена до рекордных 20%, а в марте покупатели заключали сделки по ипотеке с ранее одобренными условиями. После этого в апреле начался спад продаж: во втором квартале снижение составило 42% год к году, в третьем — 28%.

В конце года спрос восстанавливается после обвала, вызванного частичной мобилизацией, его также поддерживают ожидания скорой модификации льготной ипотеки и субсидированных программ от застройщиков, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Но продажи в четвертом квартале, по крайней мере в Москве, будут меньше, чем в третьем, считает она. В июле—сентябре там было продано 19,1 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, а в октябре—ноябре — только 9,4 тыс. По оценке «Метриума», в четвертом квартале продажи в столице будут на 31% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Что будет со спросом дальше

Спрос на жилье в этом году, как и в предыдущие два года, поддерживали льготные ипотечные программы. Основная из них — ипотека на новостройки под 7% — действует до конца года. В ЦБ в начале декабря заявляли, что не видят необходимости сохранять эту программу в неизменном виде. По словам министра финансов Антона Силуанова, планируется ее модификация. В частности, возможно продолжение льготной ипотеки только в тех регионах, где требуется господдержка развития строительства. В крупных городах стройка развивается и без льготных программ, уверен он.

В случае отмены льготной ипотеки в крупных городах застройщики ждут снижения продаж. Руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леон Пряжников прогнозирует снижение спроса в среднем по рынку на 20% в 2023 году. При этом продажи жилья в сегменте массмаркета могут сократиться меньше — на 10–15%, говорит он. Потребность в покупке квартиры у людей останется, но будет наблюдаться снижение возможностей клиентов, многие из них будут ждать нового субсидирования или больших скидок, считает коммерческий директор группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Отмена льготной ипотеки не приведет к фатальному снижению потребительской активности в столице, поскольку клиенты смогут переориентироваться на другие программы — семейную ипотеку, ипотеку для ИT-специалистов, траншевую ипотеку, считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. На рынке возможна стагнация в начале 2023 года, но затем спрос продолжит восстановление, надеется он. Щекин полагает, что цены на новостройки в 2023 году будут расти не так стремительно, как последние годы, а примерно на уровне инфляции.

Для покупателей отмена государственной субсидированной ипотеки приведет к резкому росту ежемесячного платежа, который напрямую зависит от ставки по кредиту, отмечает коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов. При этом, по его словам, застройщики не смогут просто снизить цены (от которых также зависит размер этого платежа) из-за риска отказа в финансировании стройки банками. Таким образом, отмена льготной ипотеки приведет к падению продаж новостроек, уменьшению числа новых проектов, выводящихся на рынок, и в итоге — к новому дефициту предложения в горизонте одного-двух лет, прогнозирует он.

Ключевой фактор роста спроса на жилье — это динамика численности населения, говорит Бурмистров. «Несмотря на то что в состав России вошел Крым и еще четыре новых региона, к сожалению, население по сравнению с 1990 годом не изменилось. Более того, в 2023 год мы входим не только с устойчивым превышением смертности над рождаемостью, но и с масштабной волной эмиграции. И эта эмиграция негативно влияет на спрос на жилье, так как уезжают наиболее обеспеченные граждане: 50% всех долларовых миллионеров уехали из России с марта по ноябрь 2022 года», — поясняет эксперт. На снижение спроса на жилье, по его словам, продолжит влиять то, что россияне перешли в режим жесткой экономии и не готовы сейчас активно тратить даже на обустройство жилья. Глава «INFOLine-Аналитики» также напоминает, что снижается привлекательность инвестиционных квартир в России, поскольку многие инвесторы с большим интересом начинают смотреть на рынки стран ближнего (Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана) и дальнего зарубежья (Турции, ОАЭ).

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