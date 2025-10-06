Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple

Apple ожидает масштабная смена руководства, в том числе возможен уход гендира Тима Кука, пишет Bloomberg. Его наиболее вероятным преемником источники агентства называют главу отдела разработки аппаратного обеспечения Джона Тернуса

Apple за последнее десятилетие сохранила удивительно стабильный для компании таких размеров состав руководителей высшего звена, однако теперь ей предстоит масштабная смена руководства, начавшаяся с ухода главного операционного директора Джеффа Уильямса, который считался преемником главы Apple Тима Кука, пишет Bloomberg.

В том числе ожидается и отставка самого Кука, которому в ноябре исполнится 65 лет, с поста генерального директора. Как говорится в статье, вероятно, после ухода с этой должности, Кук останется работать в компании, например, в качестве председателя совета директоров, как делали другие руководители крупных компаний, например, основатель Amazon Джефф Безос или сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

«Такая преемственность может оказаться особенно важной, если [президент США Дональд] Трамп будет находиться у власти до начала 2029 года», — отмечает автор материала Марк Гурман.

Близкие к Apple собеседники Bloomberg не сомневаются, что в конечном итоге место Кука займет старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Журналист приводит несколько аргументов в пользу этого.

Во-первых, Тернусу 50 лет, что дает ему возможность работать на посту гендиректора в течение десяти лет, чего нельзя сказать о большинстве других руководителей высшего звена, которые могут быть возможными кандидатами.

Во-вторых, Apple сейчас больше нуждается в специалистах по технологиям, а не по продажам, поскольку, хотя компания достигла успехов в разработке собственных чипов, у нее нет подобных достижений в таких областях, как генеративный искусственный интеллект, умный дом или автономные транспортные средства

В-третьих, пишет Гурман, Тернус харизматичен и пользуется доверием Кука. О его растущей роли может говорить то, что Тернус все чаще выступает публично от лица Apple. Например, именно он приглашал покупателей в магазин компании на Риджент-стрит в Лондоне после старта продаж линейки iPhone 17 (Кук делал то же самое в офисе Apple на Пятой авеню).

При этом в июле Bloomberg писал, что, несмотря на ожидаемую волну отставок топ-менеджеров, Тим Кук может остаться во главе Apple как минимум на ближайшие пять лет.