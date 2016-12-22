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Определены номинанты Премии РБК 2018
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Определены номинанты Премии РБК 2018
Премия РБК, 18:30
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Определены номинанты Премии РБК 2018
Опубликован лонг-лист пятой Премии РБК — в него попали 52 человека. Порядок определения победителей в этом году изменился: лауреатов выберут эксперты, а аудитория РБК присудит «Приз зрительских симпатий»

Отбором занимались кураторы и экспертные советы шести номинаций: «Менеджер», «Предприниматель», «Стартапер», «Инвестор», «Визионер», «Менеджер в социальной сфере».

Всего на Премию РБК номинированы 52 человека: в лонг-лист попали те, кто добился в этом году самых ярких и показательных результатов в бизнесе и управлении и получил высокую оценку экспертного сообщества.

Сейчас продолжается онлайн-голосование: эксперты решат, кто войдет в шорт-лист Премии РБК, до 19 ноября. 20 ноября эксперты встретятся на единственном очном заседании и закрытым голосованием выберут победителей Премии РБК.

Премия РБК: новые правила, новые эксперты и новые герои
Общество

После подсчета голосов на сайте Премии РБК будет опубликован список финалистов и начнется зрительское голосование: аудитория РБК сможет отдать свой голос наиболее достойному, на их взгляд, кандидату среди всех шести номинаций. «Приз зрительских симпатий» получит номинант, набравший больше всего голосов читателей и зрителей РБК.

Имена лауреатов будут оглашены на торжественной церемонии награждения 10 декабря. Прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на телеканале РБК.

Качество голосования и соответствие процесса отбора номинантов по традиции обеспечивает независимый наблюдатель Премии РБК — Deloitte.

Теги: Премия РБК
Премия РБК 2018: О главной награде за достижения российского бизнеса
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