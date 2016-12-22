Определены номинанты Премии РБК 2018

Отбором занимались кураторы и экспертные советы шести номинаций: «Менеджер», «Предприниматель», «Стартапер», «Инвестор», «Визионер», «Менеджер в социальной сфере».
Всего на Премию РБК номинированы 52 человека: в лонг-лист попали те, кто добился в этом году самых ярких и показательных результатов в бизнесе и управлении и получил высокую оценку экспертного сообщества.
Сейчас продолжается онлайн-голосование: эксперты решат, кто войдет в шорт-лист Премии РБК, до 19 ноября. 20 ноября эксперты встретятся на единственном очном заседании и закрытым голосованием выберут победителей Премии РБК.
После подсчета голосов на сайте Премии РБК будет опубликован список финалистов и начнется зрительское голосование: аудитория РБК сможет отдать свой голос наиболее достойному, на их взгляд, кандидату среди всех шести номинаций. «Приз зрительских симпатий» получит номинант, набравший больше всего голосов читателей и зрителей РБК.
Имена лауреатов будут оглашены на торжественной церемонии награждения 10 декабря. Прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на телеканале РБК.
Качество голосования и соответствие процесса отбора номинантов по традиции обеспечивает независимый наблюдатель Премии РБК — Deloitte.