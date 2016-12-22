Сбербанк стал основным владельцем одежной сети Concept Club

Сбербанк получил 51% акций розничной сети Concept Club. Ранее контролирующим акционером была АФК «Система» Владимира Евтушенкова

Фото: Владислав Шатило / РБК

С 15 октября контроль над кипрской Rangecroft Limited, которая владеет розничными одежными сетями Concept Club и Acoola, получил Сбербанк (51%), следует из данных кипрского реестра. Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» сократила свою долю, по состоянию на 26 января 2017 года ей принадлежал контрольный пакет, 63,28%, теперь он сократился до 42,88%.

В АФК «Система» подтвердили информацию об изменении состава акционеров. Доли владельцев изменились в рамках урегулирования кредиторской задолженности, пояснил представитель корпорации Сергей Копытов.

«В корпорации рады, что в число акционеров вошел такой сильный и технологичный партнер как Сбербанк», — сказал он.

В Сбербанке на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Еще одним акционером остается сооснователь Concept Group (владеет вышеупомянутыми сетями) Ларс Петтерсон через зарегистрированную на Британских Виргинских островах White Park Holdings Ltd, она сократила свою долю в два раза — с 12,5% до 6,12%. Из капитала полностью вышла компания второго сооснователя Леонида Ханика, Lenox International Holdings Ltd, которой принадлежало 24,22%.

Связаться с Петтерсоном и Ханником на момент публикации не удалось.

Доля из долга

В 2016 году Северо-Западный банк Сбербанка России открыл группе компаний Concept Group возобновляемую кредитную линию с лимитом 1,7 млрд руб. на три года. В начале года Сбербанк подал к ООО «Концепт груп» иск «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». Ответчиком по иску также выступал Леонид Ханник.

В начале сентября РБК сообщал, что основатель Concept Group Леонид Ханик в мае-июне этого года подал три иска в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области против совладельцев и топ-менеджеров компании. Один из них, на 285 млн рублей, был подан против гендиректора ООО «Концепт груп» Эмина Рустамова в связи с тем, что, по мнению сооснователя компании, во время руководства Рустамова ей были причинены убытки в виде задолженности, которая образовалась из-за неисполнения кредитных обязательств перед Сбербанком. Суд и апелляционная инстанция оставили иск без рассмотрения. Другие иски Ханника были о признании незаконным решения члена совета директоров о созыве и проведении заседания 15 мая 2018 года и об истребованием документов — первый иск суд отклонил, во втором иске отказал полностью.