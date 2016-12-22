Сбербанк стал основным владельцем одежной сети Concept Club

С 15 октября контроль над кипрской Rangecroft Limited, которая владеет розничными одежными сетями Concept Club и Acoola, получил Сбербанк (51%), следует из данных кипрского реестра. Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» сократила свою долю, по состоянию на 26 января 2017 года ей принадлежал контрольный пакет, 63,28%, теперь он сократился до 42,88%.
В АФК «Система» подтвердили информацию об изменении состава акционеров. Доли владельцев изменились в рамках урегулирования кредиторской задолженности, пояснил представитель корпорации Сергей Копытов.
«В корпорации рады, что в число акционеров вошел такой сильный и технологичный партнер как Сбербанк», — сказал он.
В Сбербанке на момент публикации не ответили на запрос РБК.
Еще одним акционером остается сооснователь Concept Group (владеет вышеупомянутыми сетями) Ларс Петтерсон через зарегистрированную на Британских Виргинских островах White Park Holdings Ltd, она сократила свою долю в два раза — с 12,5% до 6,12%. Из капитала полностью вышла компания второго сооснователя Леонида Ханика, Lenox International Holdings Ltd, которой принадлежало 24,22%.
Связаться с Петтерсоном и Ханником на момент публикации не удалось.
Доля из долга
В 2016 году Северо-Западный банк Сбербанка России открыл группе компаний Concept Group возобновляемую кредитную линию с лимитом 1,7 млрд руб. на три года. В начале года Сбербанк подал к ООО «Концепт груп» иск «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». Ответчиком по иску также выступал Леонид Ханник.
В начале сентября РБК сообщал, что основатель Concept Group Леонид Ханик в мае-июне этого года подал три иска в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области против совладельцев и топ-менеджеров компании. Один из них, на 285 млн рублей, был подан против гендиректора ООО «Концепт груп» Эмина Рустамова в связи с тем, что, по мнению сооснователя компании, во время руководства Рустамова ей были причинены убытки в виде задолженности, которая образовалась из-за неисполнения кредитных обязательств перед Сбербанком. Суд и апелляционная инстанция оставили иск без рассмотрения. Другие иски Ханника были о признании незаконным решения члена совета директоров о созыве и проведении заседания 15 мая 2018 года и об истребованием документов — первый иск суд отклонил, во втором иске отказал полностью.
Что такое Concept Group
Concept Group была основана в 2005 году Леонидом Хаником и его партнером Ларсом Петтерсоном. В 2014 году 40% сети за 1 млрд рублей приобрела АФК «Система», получив опцион на увеличение доли до контрольной в течение трех лет. В начале 2017 года корпорация им воспользовалась и увеличила пакет до 63,28%. «Система» видит большие возможности по дальнейшему развитию Concept Group, в том числе за счет повышения операционной эффективности и оптимизации бизнес-процессов, на чем компания и сфокусируется в 2017 году», говорил тогда представитель компании. Основатели Concept Group сохраняли за собой 36,7%. Компания начинала бизнес с дистрибуции бельевых европейских марок, позже она запустила свою марку женского белья — «Infinity Lingerie». Осенью 2015 открылся первый магазин сети под вывеской Concept Club. Сегодня у компании 415 магазинов в России, она управляет розничными сетями Concept Club (женская одежда) и Acoola (детская одежда). Выручка ООО «Концепт груп» в 2017 году выросла на 3% до 11,218 млрд рублей, а чистый убыток сократился в 4 раза 249,844 млн.