В Подмосковье создадут авиакластер на базе Жуковского и Red Wings
Госкорпорация «Ростех» объявила о формировании авиационного кластера в Жуковском (Московская область) и объединении авиакомпаний Red Wings и НССА. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Кластер создается в целях системного развития авиационных активов корпорации и объединит авиакомпанию «Ред Вингс», Национальную службу санитарной авиации, «Вертолетную сервисную компанию», ряд других юридических лиц и инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.
Решение было принято «на одном из совещаний», в котором приняли участие генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, курирующий авиацию замглавы Минпромторга Олег Бочаров, руководство РЖД, ОАК и ряда других организаций, сообщили в «Ростехе».
Red Wings занимает десятую строчку в рейтинге перевозчиков по пассажиропотоку (за январь—июнь 2024 года). Выполняет как регулярные перевозки, так и чартерные. Ранее ее акции принадлежали «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, через лизинговую компанию последней — «Ильюшин Финанс Ко.»). Летом этого года гендиректора перевозчика Евгения Солодилина уволили, а саму авиакомпанию передали в управляющую организацию — в другую лизинговую компанию «Ростеха», — «Авиакапитал-Сервис». По словам источников РБК, в середине августа в Red Wings все-таки появился операционный директор. Это бывший топ-менеджер авиакомпании «Роскосмоса», «Аэропортов регионов» и Домодедово Владимир Камынин. О его кандидатуре рассказывали источники РБК. Председателем совета директоров авиакомпании был избран замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов. Как сообщил источник РБК, Камынин и сейчас работает в Red Wings. В госкорпорации эту информацию не комментируют.
«Детальный план развития авиакластера готовит рабочая группа во главе с заместителем гендиректора «Ростеха» Игорем Завьяловым», — лишь уточняют там.
У Red Wings всегда была прочная связь с Жуковским, отмечают несколько источников РБК. Это одна из исторических баз перевозчика. Этим летом Red Wings увеличила программу полетов из подмосковского аэропорта, добавив рейсы в российские регионы. В Жуковском же в прошлом году была открыта база техобслуживания самолетов Superjet-100 Red Wings. В ее парке 21 самолет этого типа.
Национальная служба санитарной авиации — это также актив «Ростеха». Служба была создана в 2017 году по инициативе госкорпорации для оказания услуг санитарной эвакуации на вертолетах. На текущий момент в парке НССА 67 вертолетов, по данным сайта Росавиации.
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