Против экс-банкира Мотылева завели дело о банкротстве в Лондоне

Российские кредиторы бывшего владельца «Российского кредита», среди которых крупнейший — АСВ, добились начала процедуры его банкротства в Лондоне

Анатолий Мотылев (Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ)

Высокий суд Лондона начал процедуру банкротства в отношении Анатолия Мотылева — создателя крупного финансового холдинга в России, в который входили несколько банков, включая «Российский кредит», и семь негосударственных пенсионных фондов, узнала газета «Коммерсантъ». В России его признали банкротом в 2018 году, у всех организаций холдинга Центробанк отозвал лицензии.

«Теперь у кредиторов появился реальный шанс погашения обязательств за счет иностранного имущества экс-банкира. Однако, предупреждают юристы, на это может уйти несколько лет», — пишет издание.

Информацию о начале банкротства Мотылева в Великобритании подтвердил изданию его крупнейший кредитор — Агентство по страхованию вкладов, которое стало конкурсным управляющим в рамках банкротства подконтрольных Мотылеву финансовых организаций.

Суд в Лондоне уже назначил временных управляющих активами экс-банкира и вынес решение об их замораживании по всему миру. Кроме того, по делу уже прошли обыски, в том числе и дома у Мотылева.

Издание отмечает, что процесс в Лондоне начался по иску российских кредиторов экс-банкира.