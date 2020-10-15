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Против экс-банкира Мотылева завели дело о банкротстве в Лондоне

Российские кредиторы бывшего владельца «Российского кредита», среди которых крупнейший — АСВ, добились начала процедуры его банкротства в Лондоне
Анатолий Мотылев
Анатолий Мотылев (Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ)

Высокий суд Лондона начал процедуру банкротства в отношении Анатолия Мотылева — создателя крупного финансового холдинга в России, в который входили несколько банков, включая «Российский кредит», и семь негосударственных пенсионных фондов, узнала газета «Коммерсантъ». В России его признали банкротом в 2018 году, у всех организаций холдинга Центробанк отозвал лицензии.

«Теперь у кредиторов появился реальный шанс погашения обязательств за счет иностранного имущества экс-банкира. Однако, предупреждают юристы, на это может уйти несколько лет», — пишет издание.

Информацию о начале банкротства Мотылева в Великобритании подтвердил изданию его крупнейший кредитор — Агентство по страхованию вкладов, которое стало конкурсным управляющим в рамках банкротства подконтрольных Мотылеву финансовых организаций.

Суд в Лондоне уже назначил временных управляющих активами экс-банкира и вынес решение об их замораживании по всему миру. Кроме того, по делу уже прошли обыски, в том числе и дома у Мотылева.

Издание отмечает, что процесс в Лондоне начался по иску российских кредиторов экс-банкира.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-банкира Мотылева
Бизнес

Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом в феврале 2018 года. В реестр требований кредиторов Мотылева тогда были включены требования на сумму около 20 млрд руб.

В июле 2015 года ЦБ отозвал лицензии у «Российского кредита», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника». Центробанк также аннулировал лицензии семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые связывали с Мотылевым, в них было 50,6 млрд руб. пенсионных накоплений. В октябре 2017 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски о банкротстве пяти НПФ, входивших в группу бывшего банкира. Иски были поданы против НПФ «Сберфонд Солнечный берег», «Сберегательный», «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Уралвагонзаводский» и «Адекта-Пенсия». Еще два фонда — «Солнечное время» и «Защита будущего» — также были лишены лицензий и проходили процедуру банкротства.

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В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал российское имущество и активы Мотылева, который уже тогда проживал за границей. Суд, в частности, арестовал квартиры и земельные участки экс-банкира в Одинцовском районе Подмосковья. Арест на имущество банкира был наложен по ходатайству следствия в целях возможного возмещения причиненного ущерба. Решение об аресте последовало после обысков и выемки документов в квартирах и домах, принадлежащих Мотылеву.

Исчез владелец «Российского кредита» Анатолий Мотылев
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Следственные действия проходили в рамках уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого помимо прочих являлся и Мотылев. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, речь в уголовном деле шла о махинациях с 1,25 млрд руб. в одной из подконтрольных ему финансовых структур — Мосстройэкономбанке (М Банк). 1,25 млрд руб. были переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены, считало следствие. Вывод активов из банка осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких неустановленных лиц.

Мотылев покинул Россию в июле 2015 года. В октябре в ЦБ заявили, что активы «Российского кредита» — крупнейшего банка в его холдинге — составляют 39 млрд руб., обязательства — 150 млрд руб. Таким образом, величина отрицательного капитала достигла 111 млрд руб.

Автор
Владислав Гордеев
Высокий суд Лондона «Российский кредит» банкротство
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