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Кабмин сократил предельный размер кредита для среднего и малого бизнеса
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Кабмин сократил предельный размер кредита для среднего и малого бизнеса
Бизнес, 12:44
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Кабмин сократил предельный размер кредита для среднего и малого бизнеса
Правительство снизило максимальный размер кредита на инвестиционные цели для малого и среднего предпринимательства. За счет этого планируется увеличить число получателей таких кредитов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Правительство России снизило с 1 млрд руб. до 400 млн руб. максимальный размер кредита на инвестиционные цели, который может быть выдан субъекту малого и среднего бизнеса на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке 6,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Решение направлено на повышение доступности программы льготного кредитования, так как сокращение максимального размера кредита позволит выдать кредиты большему количеству предпринимателей, поясняется в сообщении пресс-службы кабмина.

При этом максимальный размер суммарного объема кредитов, которые могут быть выданы в рамках программы одному заемщику, не меняется и по-прежнему составляет 1 млрд руб.

Поправки, подписанные Медведевым, также вводят квоту для субъектов малого и среднего бизнеса, которые относятся к микропредприятиям. Квота должна составлять не менее 10% от общей суммы кредитов, предусмотренных всеми кредитными договорами, заключенными банками по программе льготного кредитования.

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Субсидии по программе льготного кредитования предоставляют 15 российских банков. По их данным на 1 августа 2018 года, с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) было заключено около 1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 45,4 млрд руб.

В правительстве отмечают, что в бюджете на текущий год на эти цели было выделено 635,5 млн руб.

«Кредиты с низкой процентной ставкой очень ​востребованы субъектами МСП, <...> финансирование такой господдержки было увеличено на 805,3 млн руб. за счет средств резервного фонда правительства», — поясняется в сообщении кабмина.

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Поддержка малых предпринимателей была одним из пунктов мартовского послания президента Владимира Путина. Согласно его выступлению к середине 2020-х годов вклад этого предпринимательства в российский ВВП должен приблизиться к 40%.

Цели по поддержке предпринимателей были заложены в майском указе президента. После выхода указа свои меры по перезагрузке поддержки малого и среднего бизнеса подготовило Минэкономразвития: помимо снижения размера кредита для субъектов МСП, ведомство также предлагало расширить список банков, участвующих в программе льготного кредитования, ввести образовательные программы для фермеров и обеспечить для предпринимателей работу службы «одного окна».

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Как ранее сообщал РБК, власти также намерены в следующем году компенсировать российским банкам 7,2 млрд руб. недополученных доходов при кредитовании по льготным ставкам малых и средних предприятий в приоритетных отраслях. ​

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: малый бизнес , средний бизнес , выдача кредитов
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