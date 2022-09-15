Крупнейший продуктовый ретейлер Дальнего Востока откроет отельный бизнес

Дальневосточная «Невада», владеющая сетью «Самбери», будет самостоятельно управлять строящимся отелем в Хабаровске, который планировал работать под брендом Holiday Inn. В группе не исключают, что будут развивать и другие отели

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вместо гостиницы Holiday Inn в Хабаровске откроется отель под управлением дальневосточной группы «Невада», крупнейшего продуктового ретейлера и дистрибьютора на Дальнем Востоке. Об этом рассказала РБК исполнительный директор торгового центра Brosko Mall (входит в группу «Невада») Ксения Руденко.

Отель, который планировался как первый объект под брендом Holiday Inn на Дальнем Востоке, строится в составе второй очереди Brosko Mall. В ответ на начало боевых действий на Украине 24 февраля американская IHG Group, в портфель которой входит этот международный бренд, сначала объявила о приостановке инвестиций, а затем сообщила, что уйдет из России и находится в процессе расторжения всех договоров с российскими партнерами.

По словам Руденко, компания успела спроектировать отель на 170 номеров и создать концепцию с участием Holiday Inn. «Фактически мы получили весь продукт со всеми технологиями и стандартами. К сожалению, они отказали повесить вывеску Holiday Inn. Бренд будет наш, управлять будем сами», — пояснила она.

С предложениями об управлении отелем уже после 24 февраля выходили международные сети — итальянская Domina, корейская Lotte и Ramada, входящая в американскую группу Wyndham Hotels & Resorts, говорит исполнительный директор Brosko Mall. Но эти бренды не настолько известны на Дальнем Востоке, чтобы переплачивать за франшизу и при этом инвестировать в их раскрутку, говорит она.

Если гостиничный бизнес будет идти успешно, то он может быть выведен в отдельное направление развития группы, рассказал РБК совладелец «Невады» Сергей Булыгин. Но он также не исключил, что если «что-то не получится», то компания может передать отель в управление кому-то из российских операторов.

Площадь всего комплекса второй очереди Brosko Mall, в состав которого войдет гостиница, — около 60 тыс кв. м. Кроме отеля в здании запланирован водно-оздоровительный комплекс. Стоимость всего здания оценивалась в 7,5 млрд руб.

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Группе «Невада» принадлежат сети супермаркетов «Самбери» и «Раз Два». Группа входит в рейтинг крупнейших российских компаний РБК 500, ее основной владелец — Юрий Егоров. По данным Infoline, компания является крупнейшим ретейлером в сфере продуктов питания на Дальнем Востоке, ее магазины открыты в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Благовещенске и других городах.