Крупнейший продуктовый ретейлер Дальнего Востока откроет отельный бизнес

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:13
Путин заявил, что США и ЕС свое слово «хотят — дают, хотят — забирают» Политика, 13:07
Кадыров призвал регионы начать «самомобилизацию» Политика, 13:06
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 13:03
90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Pro, 13:02
Верховный суд лишил лицензии сайт «Новой газеты» Политика, 13:00
В Херсонской области заявили о стягивании ВСУ к селу на пути к Херсону Политика, 12:58
Хуснуллин предложил отправить на стройки рабочих из КНДР и заключенных Общество, 12:52
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Карпин назвал состав сборной на первый с 24 февраля международный матч Спорт, 12:51
В ОКР заявили о намерении Баха решить вопрос с отстранением россиян Спорт, 12:45
Призера Олимпиады в Токио дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов Спорт, 12:41
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 12:41
Баку сообщил о гибели 71 военного на границе с Арменией Политика, 12:39
Биржи возобновили вывод Ethereum после приостановки на время «Слияния» Крипто, 12:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Крупнейший продуктовый ретейлер Дальнего Востока откроет отельный бизнес

Продуктовый ретейлер на Дальнем Востоке откроет отель в Хабаровске вместо Holiday Inn
Дальневосточная «Невада», владеющая сетью «Самбери», будет самостоятельно управлять строящимся отелем в Хабаровске, который планировал работать под брендом Holiday Inn. В группе не исключают, что будут развивать и другие отели
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вместо гостиницы Holiday Inn в Хабаровске откроется отель под управлением дальневосточной группы «Невада», крупнейшего продуктового ретейлера и дистрибьютора на Дальнем Востоке. Об этом рассказала РБК исполнительный директор торгового центра Brosko Mall (входит в группу «Невада») Ксения Руденко.

Отель, который планировался как первый объект под брендом Holiday Inn на Дальнем Востоке, строится в составе второй очереди Brosko Mall. В ответ на начало боевых действий на Украине 24 февраля американская IHG Group, в портфель которой входит этот международный бренд, сначала объявила о приостановке инвестиций, а затем сообщила, что уйдет из России и находится в процессе расторжения всех договоров с российскими партнерами.

По словам Руденко, компания успела спроектировать отель на 170 номеров и создать концепцию с участием Holiday Inn. «Фактически мы получили весь продукт со всеми технологиями и стандартами. К сожалению, они отказали повесить вывеску Holiday Inn. Бренд будет наш, управлять будем сами», — пояснила она.

Hilton и Hyatt приостановят девелоперскую деятельность в России
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

С предложениями об управлении отелем уже после 24 февраля выходили международные сети — итальянская Domina, корейская Lotte и Ramada, входящая в американскую группу Wyndham Hotels & Resorts, говорит исполнительный директор Brosko Mall. Но эти бренды не настолько известны на Дальнем Востоке, чтобы переплачивать за франшизу и при этом инвестировать в их раскрутку, говорит она.

Если гостиничный бизнес будет идти успешно, то он может быть выведен в отдельное направление развития группы, рассказал РБК совладелец «Невады» Сергей Булыгин. Но он также не исключил, что если «что-то не получится», то компания может передать отель в управление кому-то из российских операторов.

Площадь всего комплекса второй очереди Brosko Mall, в состав которого войдет гостиница, — около 60 тыс кв. м. Кроме отеля в здании запланирован водно-оздоровительный комплекс. Стоимость всего здания оценивалась в 7,5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Аштанга, виньяса, дживамукти: какое направление йоги выбрать
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Каким фразами надо запастись перед переговорами на английском
Инструкции
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи

Группе «Невада» принадлежат сети супермаркетов «Самбери» и «Раз Два». Группа входит в рейтинг крупнейших российских компаний РБК 500, ее основной владелец — Юрий Егоров. По данным Infoline, компания является крупнейшим ретейлером в сфере продуктов питания на Дальнем Востоке, ее магазины открыты в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Благовещенске и других городах.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Анна Левинская
Коммерческая недвижимость Дальний Восток гостиничный бизнес
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сбербанк с партнером заменят французскую Accor в проекте на Тверской
Бизнес
«Коммерсантъ» сообщил об обсуждении обнуления НДС на допуслуги гостиниц
Финансы
Финская S-Group продаст ИT-компании гостиничный бизнес в Петербурге
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter