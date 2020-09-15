Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2
Судно снабжения «Иван Сидоренко» направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) на северном побережье Германии.
Как следует из данных портала MarineTraffic, «Иван Сидоренко» покинул Санкт-Петербург во вторник и уже прошел северное побережье Эстонии. Предполагается, что в Мукран судно снабжения прибудет 17 сентября.
Как сообщает «Коммерсантъ», «Иван Сидоренко» может доставить трубы для находящегося в Мукране укладчика «Академик Черский», который должен достроить оставшийся участок «Северного потока» длиной 160 км. Еще одно судно снабжения — «Остап Шеремет» — находится в Калининграде.
РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.
Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом при строительстве газопровода. В порту хранятся трубы для веток газопровода, его же используют занятые в строительстве суда. В начале августа сенаторы в США пригрозили оператору порта Мукран санкциями за поддержку строительства «Северного потока-2». Ангела Меркель называла эти угрозы неправомерными и пообещала, что строительство будет закончено.