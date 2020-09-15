Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
В Москве за сутки от коронавируса умерли десять человек Общество, 23:15 В Росгвардии заявили о непричастности к срыву показа фильма на «Флаконе» Общество, 22:51 В Чечне заявили о подготовке провокации с маской Кадырова Политика, 22:50 Дворец гимнастики в Лужниках выиграл девелоперский «Оскар» в Каннах Недвижимость, 22:30 Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2 Бизнес, 22:16 Как удаленка и четвертая промышленная революция повлияли на компьютеры РБК и Intel vPro, 22:15 Лавров предложил Маасу не политизировать ситуацию с Навальным Политика, 21:52 По Израилю запустили ракеты после подписания договора с ОАЭ и Бахрейном Политика, 21:39 Игрок СКА установил новый рекорд КХЛ по числу голов с начала сезона Спорт, 21:38 Apple назвала цены на новые «умные» часы и iPad в России Технологии и медиа, 21:38 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 21:32 Как в Минске оценили первую за время протестов встречу Путина и Лукашенко Политика, 21:31 Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране Политика, 21:18 Касаткина обыграла Звонареву на теннисном турнире в Риме Спорт, 21:17
Бизнес ,  
0 

Судно снабжения направилось к месту постройки Nord Stream 2

Ожидается, что «Иван Сидоренко» прибудет на логистическую базу проекта, в порт Мукран на немецком острове Рюген, 17 сентября. Там уже стоит трубоукладчик «Академик Черский»
Судно «Иван Сидоренко»
Судно «Иван Сидоренко» (Фото: асзкмс.рф)

Судно снабжения «Иван Сидоренко» направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) на северном побережье Германии.

Как следует из данных портала MarineTraffic, «Иван Сидоренко» покинул Санкт-Петербург во вторник и уже прошел северное побережье Эстонии. Предполагается, что в Мукран судно снабжения прибудет 17 сентября.

Как сообщает «Коммерсантъ», «Иван Сидоренко» может доставить трубы для находящегося в Мукране укладчика «Академик Черский», который должен достроить оставшийся участок «Северного потока» длиной 160 км. Еще одно судно снабжения — «Остап Шеремет» — находится в Калининграде.

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.

Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом при строительстве газопровода. В порту хранятся трубы для веток газопровода, его же используют занятые в строительстве суда. В начале августа сенаторы в США пригрозили оператору порта Мукран санкциями за поддержку строительства «Северного потока-2». Ангела Меркель называла эти угрозы неправомерными и пообещала, что строительство будет закончено.

Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока-2»
Политика
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Свернуть строительство «Северного потока-2» после отравления Алексея Навального немецкие власти призвала партия «Зеленые», а также кандидат в лидеры правящего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Против завершения проекта также выступают США, которые считают, что трубопровод угрожает энергетической безопасности Европы.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Издание Politico сообщило, что существует несколько вариантов того, как Германия остановит реализацию проекта. Среди них национальное ограничение на импорт российского газа и давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство.

В Кремле рисков санкций против проекта или его приостановки пока не увидели. «На каждое такое заявление появляются два заявления, говорящих об абсурдности такого предложения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Северный поток 2
Материалы по теме
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Политика
Премьер Польши предложил ЕС и Германии отказаться от «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter