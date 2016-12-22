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РЖД вытеснили «Магнит» из первой пятерки рейтинга Brand Finance
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РЖД вытеснили «Магнит» из первой пятерки рейтинга Brand Finance
Бизнес, 17:03
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РЖД вытеснили «Магнит» из первой пятерки рейтинга Brand Finance
«Магнит» выпал из пятерки самых ценных российских брендов, уступив свое место РЖД. Лидер рейтинга не изменился, а крупнейшую долю все еще занимают нефтегазовые компании
Фото: Никита Попов / РБК

Продуктовый ретейлер «Магнит» выпал из первой пятерки самых дорогих российских брендов и опустился на шестую позицию. Об этом свидетельствуют данные из отчета «Russia 50» компании Brand Finance, занимающейся оценкой брендов.

Теперь пятую строчку занимают «Российские железные дороги». Бренд РЖД в Brand Finance оценивают в 159 млрд руб. (рост на 35%), «Магнит» — в 145,2 млрд руб. (падение на 5%).

В начале этого года «Магнит» утратил звание лидера среди продуктовых ретейлеров по капитализации, его обогнал главный конкурент компания X5 Retail Group, владеющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Кроме того, в июле «Магнит» отчитался о сокращении чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года на 14,4%, до 17,767 млрд руб.

Бренд входящей в X5 Retail Group «Пятерочки», наоборот, подорожал на 27%, до 91,21 млрд руб.

Лидеры рейтинга

Сбербанк продолжает удерживать первую строчку в рейтинге Brand Finance. В этом году ценность бренда выросла на 18%, до 670,4 млрд руб. Высокую по российским меркам ценность бренда «Сбербанк» в Brand Finance объясняют высокой производительностью кредитной организации. «Компания также инвестирует в свое будущее развитие, так как в начале этого года банк объявил о своих планах в преодолении своих конкурентов в сфере технологий», — отметили в Brand Finance.

Следующие три места в рейтинге занимают нефтяные компании — «Газпром» (320,8 млрд руб.), ЛУКОЙЛ (281 млрд руб.) и «Роснефть» (203 млрд руб.). Нефть и газ — это крупнейший отраслевой сегмент в таблице «Russia 50», на который приходится более 1,1 трлн руб., или 32% от общей стоимости брендов.

Из тройки нефтяных компаний положительную динамику демонстрируют «Роснефть» (плюс 13%) и «Газпром» (плюс 5%). Ценность бренда ЛУКОЙЛ, наоборот, сократилась на 1%. Еще одна нефтяная компания «Татнефть» (97,3 млрд руб., плюс 9%) в этом году стала девятой по величине торговой маркой в ​России. Среди нефтегазовых компаний лишь «Сургутнефтегаз» потерпела значительную потерю ценности бренда. Стоимость ее бренда снизилась на 56%, до 59,9 млрд руб.; как следствие, компания опустилась с шестого на 14-е место.

Самым быстрорастущим брендом России в Brand Finance назвали Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК): стоимость бренда ОАК увеличилась на 62%, до 38,6 млрд руб. Brand Finance называет ОАК крупнейшим в мире поставщиком боевых самолетов и отмечает, что «геополитическая ситуация в Иране благоприятно повлияла на увеличение продаж и прогноз доходов ОАК.

Еще одна российская компания — «Аэрофлот» — была выделена специалистами Brand Finance как сильнейший бренд в мире в сфере авиационной промышленности. «Аэрофлот» удерживает рейтинг ААА благодаря «положительной ассоциации с широким кругом заинтересованных сторон, инвестициям в бренд, а также благодаря продвижению на российском и международном рынках».​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Магнит» , Brand Finance , РЖД
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