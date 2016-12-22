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Авиабилеты за границу подорожали минимум на 5–8% из-за падения рубля
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Авиабилеты за границу подорожали минимум на 5–8% из-за падения рубля
Бизнес, 14:02
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Авиабилеты за границу подорожали минимум на 5–8% из-за падения рубля
Со среды стоимость авиабилетов за границу по популярным направлениям выросла на 5–8% и выше, отмечают билетные агентства и агрегаторы. Это произошло из-за падения рубля относительно доллара и евро
Фото: Андрей Любимов / РБК

Начиная со среды, 15 августа, стоимость авиабилетов на популярные международные направления из Москвы выросла из-за падения курса рубля относительно основных валют — доллара и евро, отмечают билетные агентства и агрегаторы.

Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы российских авиакомпаний, а также на рейсы иностранных авиакомпаний, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В России курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 коп. в большую сторону в полночь со вторника на среду.

Как писал РБК, курс IATA для доллара со среды составит 68,5 руб. (рост на 7,8% к курсу прошлой недели), а для евро — 78 руб. (+6,1%). В итоге средний рост цен на популярные заграничные направления составил 5–8%, сказал РБК представитель агентства tutu.ru. ​

Билеты с бесплатным багажом по направлению Москва — Тиват — Москва выросли на 5,6–6,5%, Москва — Барселона — Москва — на 5–15%, Москва — Бургас — Москва — на 4,7–5,9%, Москва — Париж — Москва — на 6–10%, Москва — Мюнхен — Москва — на 5,9–6,6%, подсчитали для РБК аналитики билетного агентства Biletix.

Но линейной зависимости между валютным курсом и ценой авиабилетов нет, сказал РБК представитель билетного агрегатора Aviasales, который проанализировал все виды билетов, включая безбагажные, с пересадками и т.д., которые заказывали клиенты во вторник и среду на любые доступные даты. По данным этого агрегатора, часть направлений действительно подорожала, например стоимость билетов в Тбилиси выросла на 13%. Но в то же время билеты в Прагу и Тель-Авив подешевели на 33 и 20% соответственно, указывает собеседник РБК.

В пресс-службах «Аэрофлота», S7 и Utair пока не ответили на запросы​ РБК.

Автор: Василий Маринин.
Теги: Авиабилеты , Курс рубля
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