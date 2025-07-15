Более 50 угольных предприятий в России оказались на грани или закрылись

Более полусотни угольных предприятий в России закрыты или могут вскоре прекратить работу, предупредили в Минэнерго. Ведомство прогнозировало убытки в 300-350 млрд руб. В мае кабмин утвердил меры поддержки отрасли

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Убытки российской угольной отрасли в 2024 году составили 112,6 млрд руб., ситуация продолжает ухудшаться, заявил замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов.

«В так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин допускал, что по итогам текущего года сальдированный убыток российских компаний угольной отрасли может достичь 300-350 млрд руб. За первые пять месяцев он составил около 112 млрд руб.

Сейчас в России работает около 180 угольных компаний. В самом сложно положении оказались средние и небольшие предприятия, выпускающие энергетический уголь, которые столкнулись с резким сокращением экспортной выручки, сообщало агентство НКР. После отказа ЕС от российского угля поставки переориентировались на Китай (40–45% экспорта в 2023–2024 годах), Индию (10–12%) и Турцию (10–15%), но на новых рынках угольщики вынуждены «заново завоевывать место под солнцем и играть с ценами», отмечали аналитики.

В НКР допустили, что в связи с высоким финансовым давлением на отрасль в ближайшие годы мелкие компании перейдут более крупным структурам. При этом управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский отмечал, что консолидация рынка возможна при «относительно недорогих» кредитах, необходимых для осуществления сделок.

В мае правительство утвердило меры поддержки угольной отрасли, в числе которых — рассрочки по налогам, страховым взносам и сборам до 1 декабря 2025 года, программы финансового оздоровления, реструктуризация долгов компаний, которые испытывают серьезную долговую нагрузку. Исламов сообщал, что по состоянию на начало июля за помощью обратились 73 предприятия.