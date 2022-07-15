Производитель энергосберегающих приборов Danfoss продаст бизнес в России

В апреле компания объявила, что начнет процесс контролируемого ухода из России и Белоруссии. Теперь стало известно, что бизнес в обеих странах продадут местному топ-менеджменту

Фото: danfoss.com

Датский производитель энергосберегающей продукции (тепловой автоматики, холодильной и приводной техники) Danfoss продаст бизнес в России и Белоруссии руководству местных подразделений, сообщается на сайте компании. Решение принято из-за «трагической войны на Украине».

В апреле компания объявила о решении начать подготовку к контролируемому выходу из бизнеса в России и Белоруссии. Тогда Danfoss пообещала продолжать выполнять свои существующие контрактные обязательства: поставлять оборудование по заключенным договорам и производить продукцию на производственных площадках в Московской и Нижегородской областях.

Производитель называл одним из вариантов ухода из России передачу управления ООО «Данфосс» команде российских топ-менеджеров, «что позволит нынешнему руководству и его сотрудникам продолжить работу на рынке».

Danfoss работал в России с 1993 года. У компании есть более 20 представительств в России и Белоруссии. Годовой объем российских продаж Danfoss — более 20 млрд руб., число сотрудников в стране — около 1 тыс. Компания производила в России шаровые краны, блочные тепловые пункты, пластинчатые теплообменники, радиаторные терморегуляторы, поквартирные распределительные шкафы системы отопления и другое оборудование.