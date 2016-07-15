Генподрядчик «Зенит Арены» допустил срыв сдачи стадиона к ЧМ-2018

«Ижтрансстрой-СПб» прокомментировал решение властей Петербурга разорвать с компанией контракт на строительство «Зенит Арены». Смена генподрядчика сделает невозможным строительство стадиона в срок, предупредила компания

Строительство стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, 14 июля 2016 года (Фото: Владимир Астапкович/ТАСС)

Компания «Инжтрансстрой-Спб» назвала заявление властей Петербурга о разрыве с ней контракта на строительство стадиона «Зенит Арена» попыткой заставить подрядчика стать более сговорчивым. Об этом говорится в пресс-релизе «Инжтрансстрой-Спб».

«Для нас совершенно очевидно, что решение заказчика строительства стадиона на Крестовском острове вручить уведомление о расторжении контракта продиктовано не стремлением способствовать улучшению ситуации, а очевидным желанием заставить подрядчика стать более сговорчивым», — сказано в заявлении. Например, власти Петербурга требуют от подрядчика заключить в течение суток договоры с субподрядчиками, сообщил «Инжтрансстрой-Спб», не уточнив, о каких контрактах идет речь.

Вопросы сроков сдачи объекта и качества строительства комитет по строительству Санкт-Петербурга не волнуют, считают в компании. «Замена генподрядчика на этапе, когда стадион готов на 85% официально принятых работ, делает невозможными обязательства завершить строительство в течение 11 месяцев. Подобные непоследовательные решения комитета по строительству Санкт-Петербурга, а также постоянно меняющиеся условия, отсутствие согласованной проектной документации, нерешенные вопросы с финансированием означают лишь, что стадион не будет готов к проведению Кубка конфедераций», — предупреждает «Инжтрансстрой-Спб».

«Складывается впечатление, что заказчик осознал, что уклонение от принятия решений по проекту создало реальную угрозу срыва строительства и ищет способ переложить вину на генподрядчика. Кроме того, мы подвергаем сомнению, что в текущих условиях заказчик будет в силах найти на рынке другого достаточно профессионального генподрядчика для выполнения необходимого объема работ в условиях сжатых сроков и существующих сложностей с финансированием и документацией», — сказано в заявлении.

О решении мэрии Петербурга разорвать контракт с «Инжтрансстрой-Спб» стало известно утром, 15 июля. Об этом говорилось в поступившем РБК сообщении администрации вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Уведомление о расторжении договора направлено в компанию в пятницу.

Видео: Телеканал РБК

«В течение последнего года все требования генерального подрядчика, компании «Трансстрой», сводились к трем основным идеям: мы не успеваем построить стадион в срок, дайте еще денег и не надо нас контролировать», — говорится в сообщении. Как утверждается в тексте, генподрядчик показывал «низкие темпы производства работ, крайне низкую динамику освоения лимитов финансирования, отсутствие надлежащей и оперативной реакции на предписания заказчика, неоправданную волокиту при принятии управленческих, технических и производственных решений, низкую мобилизацию трудовых ресурсов и низкую культуру производства, плохое качество работ». Это и стало поводом для решения о расторжении контракта.

Стадион планировалось сдать до конца 2016 года, так как летом 2017-го на нем должны пройти матчи Кубка конфедераций. Если стадион не будет готов к декабрю, то матчи Кубка конфедераций на нем будет провести невозможно, предупредил в пятницу председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Вадим Тюльпанов.