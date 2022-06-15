Замглавы UC Rusal Максим Полетаев покинет компанию

Замглавы «Русала» Максим Полетаев намерен покинуть компанию в ближайшее время. С 2013 по 2018 год он занимал пост первого заместителя главы Сбербанка Германа Грефа

Максим Полетаев (Фото: nornickel.ru)

Заместитель гендиректора UC Rusal Максим Полетаев в ближайшее время покинет должность, сообщает Frank Media со ссылкой на источник, близкий к компании. Полетаев это подтвердил, но не стал комментировать свой уход.

РБК направил запрос представителю UC Rusal.

В феврале 2018 года Полетаев вступил в должность независимого неисполнительного директора UC Rusal, а затем вошел в совет директоров «Норникеля», где материнской компании Rusal на конец 2021 года принадлежало 26,5% акций. В 2020 году Полетаев вышел из совета директоров Rusal и стал заместителем гендиректора алюминиевого гиганта.

С 1995 года Полетаев работал в структурах Сбербанка. В 2009 году он занял должность вице-президента и директора управления корпоративного развития банка и возглавил московское отделение Сбербанка. В 2013 году стал первым заместителем Германа Грефа, курируя инвестиции и корпоративное банковское дело. В 2018 году Полетаев покинул эту должность в связи с «необходимостью изменения режима работы».

В середине 2021 года Полетаев начал работать в холдинге USM, где занимал должность первого заместителя генерального директора — исполнительного директора. В декабре он ушел из холдинга.