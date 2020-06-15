IKEA решила вернуть девяти странам выделенные во время пандемии деньги

В шведской компании объяснили, что последствия кризиса оказались не столь негативными, как считалось изначально

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Шведский ретейлер IKEA вступил в переговоры с правительствами девяти стран о возврате им денег, выделенных из бюджета на поддержку компании во время пандемии коронавируса, сообщает Financial Times.

Как заявил изданию Толга Онку, менеджер по розничным операциям Ingka Group, контролирующей большинство магазинов шведской компании, переговоры о возврате выделенных средств ведутся с властями Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

Онку объяснил, что изначально компания предполагала, что продажи упадут на 70-80%, однако этого не произошло. Практически все магазины сети открылись и стали получать прибыль благодаря стремлению покупателей покупать товары для дома.

«Сейчас самым правильным будет сказать спасибо тем кто нас поддержал. Ребята, вы поддержали нас в очень сложный период, и мы готовы вас отблагодарить», — сказал он.

Онку отметил, что в феврале компания была вынуждена закрыть большинство магазинов, а деньги были нужны для выплат сотрудникам. Однако, по его словам, кризис оказался не настолько серьезным, как предполагалось в феврале. При это он не сказал, сколько всего денег будет возвращено.

В Москве IKEA закрыла свои магазины 26 марта, после объявления мэром Сергеем Собяниным карантинных мер. Вновь они заработали 3 июня. Возобновили работу мебельные магазины шведской компании также Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.

По-прежнему закрыты магазины IKEA в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Казани, а также в Московской области.