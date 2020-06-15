Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Реставрация зданий Росрыболовства, которые относятся к памятникам архитектуры, была выполнена по цене, не соответствующей контрактам, выяснила Счетная палата. О нарушениях на сумму 2,9 млн руб. будет сообщено в Генпрокуратуру

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Счетная палата обнаружила нарушения в исполнении Росрыболовством бюджета в 2019 году, следует из поступившего в РБК сообщения Счетной палаты. Она проводила проверку работы Минсельхоза и подконтрольных ему ведомств, в том числе и Росрыболовства.

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ. По отдельным таким нарушениям Счетная палата подготовила информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу.

Счетная палата также пришла к выводу, что при реставрации двух административных зданий Росрыболовства, которые относятся к объектам культурного наследия, ведомство неправомерно оплачивало работы, не соответствующие условиям контракта. О каких именно зданиях идет речь, в материалах Счетной палаты не уточняется.

При проверке выяснилось, что состав и объем выполненных при реставрации работ были существенно изменены «без внесения соответствующих изменений в техзадание и проектно-сметную документацию», уточняет аудитор Михаил Мень, слова которого приводятся в сообщении. Фактически выполненные работы оплачивались по другим расценкам. В результате федеральному бюджету, по оценкам Счетной палаты, был причинен ущерб на 2,9 млн руб. По выявленным признакам нарушения Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру.

В Росрыболовстве РБК заявили, что в ходе проверки Счетной палаты фактов «неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств выявлено не было». По словам представителя ведомства, были только отдельные нарушения и недостатки в области размещения заказов, исполнения госконтрактов, несвоевременное издание правовых актов в сфере бухгалтерского учета и администрирования доходов. В Росрыболовстве добавили, что устранят нарушения, и пообещали не допустить «подобного в будущем».