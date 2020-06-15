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Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Реставрация зданий Росрыболовства, которые относятся к памятникам архитектуры, была выполнена по цене, не соответствующей контрактам, выяснила Счетная палата. О нарушениях на сумму 2,9 млн руб. будет сообщено в Генпрокуратуру
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Счетная палата обнаружила нарушения в исполнении Росрыболовством бюджета в 2019 году, следует из поступившего в РБК сообщения Счетной палаты. Она проводила проверку работы Минсельхоза и подконтрольных ему ведомств, в том числе и Росрыболовства.

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ. По отдельным таким нарушениям Счетная палата подготовила информационное письмо в Федеральную антимонопольную службу.

Счетная палата также пришла к выводу, что при реставрации двух административных зданий Росрыболовства, которые относятся к объектам культурного наследия, ведомство неправомерно оплачивало работы, не соответствующие условиям контракта. О каких именно зданиях идет речь, в материалах Счетной палаты не уточняется.

При проверке выяснилось, что состав и объем выполненных при реставрации работ были существенно изменены «без внесения соответствующих изменений в техзадание и проектно-сметную документацию», уточняет аудитор Михаил Мень, слова которого приводятся в сообщении. Фактически выполненные работы оплачивались по другим расценкам. В результате федеральному бюджету, по оценкам Счетной палаты, был причинен ущерб на 2,9 млн руб. По выявленным признакам нарушения Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру.

В Росрыболовстве РБК заявили, что в ходе проверки Счетной палаты фактов «неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств выявлено не было». По словам представителя ведомства, были только отдельные нарушения и недостатки в области размещения заказов, исполнения госконтрактов, несвоевременное издание правовых актов в сфере бухгалтерского учета и администрирования доходов. В Росрыболовстве добавили, что устранят нарушения, и пообещали не допустить «подобного в будущем».

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Центральный аппарат Федерального агентства по рыболовству занимает здание бывшей городской усадьбы братьев Фонвизиных на Рождественском бульваре, 12/8. Здание, где неоднократно проходили заседания декабристов, является объектом культурного наследия федерального значения.

В 2019 году Росрыболовство объявляло несколько тендеров на реставрацию фасада усадьбы Фонвизиных. На сайте госзакупок РБК обнаружил тендеры с начальной стоимостью контракта на 37,8 и 45,8 млн руб. Победитель — ООО «Домострой» — предложил выполнить контракты за 28,3 и 27,5 млн руб. соответственно.

Тендеры также объявлялись на реставрацию еще одного административного здания Росрыболовства — дома писателя Н.Ф. Павлова (Рождественский бульвар, 14, стр. 1). Речь шла о ремонте фасада и кровли дома, который является культурным объектом регионального значения. Работы по реставрации фасада, за которые Росрыболовство изначально готово было заплатить 6,9 млн руб., все то же ООО «Домострой» предложило выполнить за 6,6 млн руб.

Какие нарушения Счетная палата нашла в Минсельхозе

В целом проверка исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором выявила нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 млн руб. Почти две трети от этой суммы, 650,1 млн руб., приходится на Минсельхоз.

Системные нарушения на 216 млн руб. были выявлены при межбюджетных трансфертах. По версии Счетной палаты, министерство не контролировало надлежащим образом, как регионы, которые получают субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат и расходов сельхозпроизводителям, соблюдали установленные в соглашениях обязательства. 67 регионов представили недостоверные сведения о достижении показателей результативности использования субсидии в молочном скотоводстве.

Нарушения Счетная палата нашла и при предоставлении субсидии Объединенной зерновой компании — госагенту по проведению зерновых интервенций (этот механизм государство применяет для стабилизации цен на зерно). Речь идет о затратах на уплату ОЗК процентов банку-кредитору — Россельхозбанку: дополнительная бюджетная нагрузка на бюджет, по данным Счетной палаты, составила около 419,7 млн руб.

В Россельхознадзоре Счетная палата нашла нарушения и недостатки, связанные с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием бюджетных средств при закупках малого объема.

В Минсельхозе РБК сообщили, что по результатам проверки Счетной палаты «фактов нецелевого использования средств федерального бюджета зафиксировано не было», были лишь недостатки в методике подсчета показателей ряда субъектов и «направления оптимизации субсидий» в работе интервенционного фонда. В Минсельхозе добавили, что работают над совершенствованием методик и оптимизацией расходов и учтут заключение Счетной палаты.

Автор: Елена Сухорукова
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