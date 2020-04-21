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Счетная палата указала на недозагрузку российских морских портов

Новороссийский морской порт (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

По итогам 2019 года грузооборот российских морских портов составил лишь 840,3 млн т, или 76% от их проектной мощности, к такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам проверки. В 2016 году грузооборот составил 72% от проектной мощности, в 2017 году — 74,7%, в 2018 году — 74%.

«Это свидетельствует о необходимости совершенствования порядка прогнозирования объемов грузооборота, в том числе учета при этом изменяющейся конъюнктуры мировых товарных рынков, при планировании мероприятий по развитию морских портов», — заявил аудитор Валерий Богомолов.

В сообщении СП указывается на недостаточные темпы развития морских портов, которое ведется за счет средств как государства, так и частных инвесторов. При этом именно недостаток усилий со стороны государства в СП считают одним из тормозов. По данным контрольного ведомства, срыв сроков строительства объектов федеральной собственности в морских портах оказывает негативное влияние на уровень реализации мероприятий по созданию перегрузочных терминалов за счет внебюджетных средств.

В 2016–2019 годах, по данным СП, из 36 запланированных к постройке объектов госсобственности было введено в эксплуатацию только 13.

«Соответственно, и инвесторы не торопятся с вложениями. Уровень внебюджетного финансирования в 2016–2019 годах упал с 50 до 14% от установленных показателей», — отметил Богомолов.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших портов России — Усть-Луги, Новороссийского морского порта, Морского порта Санкт-Петербург, а также представителю «Транснефти» (порт Приморск).

Теги: Счетная палата, порты
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