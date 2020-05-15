Бывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»

Среди задач нового главы РКК «Энергия» глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин назвал разработку концепции новой орбитальной станции

Игорь Озар (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Совет директоров РКК «Энергия» утвердил исполняющим обязанности генерального директора компании советника главы «Роскосмоса» и бывшего гендиректора «Сухого» Игоря Озара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Вопрос назначения предлагается согласовать на заседании Наблюдательного совета РКК «Энергия» в конце мая.

Ранее о предстоящем назначении Озара в РКК «Энергия» сообщал РБК со ссылкой на свой источник. Собеседник РБК пояснил, что официально о назначении может быть объявлено уже в пятницу.

Комментируя переход своего советника на новую должность, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал того «талантливым и авторитетным организатором». На новом посту задачами Озара, по словам Рогозина, станут:

запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля (ПТК) «Орел» в 2023 году;

руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса (СТК) и ее элементов;

разработка концепции новой орбитальной станции и ряд других проектов.

Ранее занимавший пост гендиректора РКК «Энергия» Николай Севастьянов станет советником Рогозина и займется вопросами развития частной космонавтики.