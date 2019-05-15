ОСК назвала российских покупателей своей финской верфи

Уже в этом месяце принадлежащая Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) верфь в Хельсинки перейдет в собственность компании, связанной с российскими бизнесменами. Совет директоров возглавит экс-замминистра транспорта

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Пресс-служба судоверфи в столице Финляндии сообщила, что 9 мая были окончательно согласованы условия продажи ОСК Arctech Helsinki Shipyard компании Algador Holdings Ltd. Сделка будет закрыта в этом месяце, после чего будет создана Helsinki Shipyard Oy, которая будет заниматься строительством судов в Хельсинки.

Algador Holdings принадлежит бенефициарам Невского судостроительно-судоремонтного завода в Шлиссельбурге Владимиру Касьяненко и Ришату Багаутдинову. Председателем совета директоров в новой компании станет бывший заместитель министра транспорта России Виктор Олерский. Он уже пообещал, что все ранее заключенные контракты с хельсинской верфью останутся в силе, а главной задачей станет строительство крупнотоннажных ледоколов и круизных лайнеров.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ОСК приняла решение продать верфь, поскольку с 2014 года находится под американскими санкциями. Источник издания в Минпромторге уточнил, что ОСК вела переговоры именно с российскими инвесторами, чтобы «сохранить и использовать верфь в интересах России».

Верфь в Хельсинки была создана в 1865 году, когда Финляндия входила в состав Российской империи. В последние 30 лет она неоднократно меняла владельцев, принадлежала компаниям из Норвегии и Южной Кореи. В 2011 году в ее капитал вошла ОСК, которая спустя два года стала единоличным владельцем.